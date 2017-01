Lehet környezetkímélőbben és olcsóbban nyomtatni?

Egy hagyományos printer tele van bűnös, sokszor kicserélendő-eldobandó alkatrészekkel, de fejlődik a technológia és a tartósságra épülő megoldások nem csak zöldebbek, de olcsóbbak is.

Nyomtatni kell, és amíg ezt nem tudjuk kiküszöbölni, addig érdemes átgondoltan csinálni. De miért is olyan terhes környezetünkre az irodai nyomtatás és mivel enyhíthetünk a terheken?

Papír, papír, papír

Itt van mindjárt a nyomathordozó, azaz a papír, melynek gyártása részint felelős az erdők pusztulásáért. Létezik egy alternatív, járulékos út, mégpedig az újrafelhasználásé. A legtöbb nyomat csak rövid ideig fontos, haszontalanná válása után pedig visszagyűjthető és újrahasznosítható. Válasszunk olyan printert, mely megbízhatóan kezeli az ilyen módon előállított nyersanyagokat is, a szelektív gyűjtés pedig egyre általánosabb, így érdemes ezen a módon is hozzájárulni a fenntarthatósághoz. (Természetesen víz-, energia- és vegyszerigénye miatt a a papír visszaforgatása is terheli a környezetet, de legalább újabb fák kivágására nincs hozzá szükség.)

Kevesebb energia

Minden nyomtató árammal működik, amit erőművekben állítjuk elő, igen gyakran fosszilis tüzelőanyagok elégetésével, növelve a légkör szén-dioxid tartalmát és az üvegház hatást. A tiszta energia aránya csak lassan növekszik, így nem véletlen, hogy az MPS/MDS szolgáltatások felméréseiben az energiafogyasztásra is kitérnek. Kisebb készülékeknél az inaktív (standby) üzemmódban elfogyasztott és a nyomtató felfűtésére fordított energia a mérvadó, ezért a gyorsan bemelegedő égetőművek előnyt jelentenek. Ugyanakkor egy nagy volumenű, szinte folyamatosan terhelt folyosóvégi nyomtatónál többet számít az üzem közbeni alacsonyabb fogyasztás, itt a nagy lézerprinterek teljesítenek jobban. Az sem mellékes, hogy mennyire gondosan menedzseljük irodai számítógépeinket és nyomtatóinkat. Pusztán az is óriási megtakarítást eredményezhet, ha a számítógépet és a nyomtatót kikapcsolva tartjuk munkaidőn kívül és jobban figyelünk az energiagazdálkodási beállításokra.

A toner és ami körülötte van

A toner (a lézernyomtatókban és másolókban használt száraz festékpor) hagyományosan szénből és vasoxidból készült, amit később polimerekkel kezdtek keverni, ezek pedig gyakran kőolajból származnak. A lézernyomtatók energiafogyasztásának legnagyobb hányadát az az árammennyiség adja, ami a fixálóhenger felforrósításához, azaz a toner papírra olvasztásához szükséges. Ma már léteznek környezetkímélőbb módszerekkel készült és alacsonyabb olvadáspontú kellékanyagok, érdemes ezeket előnyben részesíteni.

Csakhogy a festékanyag nem csak anyaga vagy energiaigénye miatt lehet környezetszennyező, hanem mert nem utazik egyedül. A tonert nem zacskóban, hanem egy komplex, hengert, burkolatot és fogaskerekeket is tartalmazó kellékanyag kazettában forgalmazzák, ami kikopása után hulladékként jelentkezik. Sajnos az elhasználódás már néhány tízezer oldalanként jelentkezik a szerves fényérzékeny bevonatú hengerek esetében. Újrahasznosíthatók vagy felújíthatók a kifogyott kazetták, de csomagolási és szállítási költségeket sajnos jócskán megemelik, no és a gyakori karbantartási munkák kiesést és költséget is jelentenek.

Amorf szilícium a tervezett elavulás ellen

Jobb megoldás lehet az olyan technológiák alkalmazása, melyek kevesebb szennyező anyagot juttatnak a környezetbe, illetve előállításuk, szállításuk kevésbé terhelő. A Kyocera az extrém módon magas élettartam irányából közelítette meg a problémát és kidolgozta a kerámia technológiával készült amorf szilícium alkatrészeket, hengereket. Ezek a szokványos 20-30 ezer oldal helyett akár 300 ezer nyomatig is képesek helytállni, az ezzel összhangban tartósra tervezett készülékekbe tényleg csak festékport kell tölteni, nincs szükség eldobható alkatrészekre, nagy és terhelő csomagolásra és csökken a karbantartás-igény és a szállítási költség is.

Összehasonlítva a hagyományos, szerves fényérzékeny bevonattal (OPC = Organic PhotoConductor), a Kyocera saját fejlesztésű amorf szilícium (ASi) bevonata a következő előnyös tulajdonságokkal bír:

- Extrém módon kopásálló, ez akár 10-15-ször akkora élettartamot jelent (a Kyocera KM-8030) a rekorder, döbbenetesen hangzik, de készülék hengerével 4,8 millió A4-es oldal nyomtatható ki, ez más technológiákkal jelenleg nem elérhető). Egyúttal vegyi anyagokkal és külső fényhatásokkal szemben is ellenállóbb.

- Drágább ugyan, de a magasabb előállítási költséget jócskán kompenzálja a hosszabb élettartam, így az egyes oldalra eső kellékanyag-költség is alacsonyabb a fényérzékeny henger esetében.

- A hosszabb élettartam miatt sokkal kevesebb alkatrészcsere szükséges, az üzemet ritkábban szakítja meg karbantartás és kevesebb káros hulladék keletkezik. Mivel a szerviz ritkább, ezért a szállítás is kevesebb terhet ró a környezetre és az üemeltetőre.

- Konstans nyomatminőség: nem csak a henger felületén, hanem a tonerben is vannak mikroszkopikus kerámiaszemcsék, melyek folyamatosan karbantartják az amorf szilícium dob oxidációra hajlamos felületét.

