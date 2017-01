6 hüvelykes lesz az HTC U Ultra

Az HTC január 12-én rendez egy eseményt, amelynek a meghívóján az U betű szerepel. Most talán kiderült, hogy ez mit takar.

Az OnLeaks meg nem erősített forrása szerint tulajdonképpen az HTC Ocean Note androidos phabletre utal a betű, ugyanis annak a neve a kereskedelmi forgalomban az HTC U Ultra lesz.

A jól értesült forrás azt is hozzátette, hogy a készülék kijelzője 6 hüvelykes lesz. Az egyre többször felbukkanó trend jegyében a 3,5 milliméteres jackcsatlakozót erről is száműzik.

