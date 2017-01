A Pokémon Go többet keres 5 perc alatt, mint Cristiano Ronaldo

Továbbra is elképesztő pénzeket hoznak a konyhára a legnépszerűbb mobiljátékok.

Mára a legnagyobb iparági szereplők és az utolsó ellenállók is kénytelenek voltak belátni, milyen hatalmas összegek forognak a mobiljátékok piacán. Az alapvetően ingyenes, ám mikrotranzakciókkal megtűzdelt applikációk sokszor jóval nagyobb bevételeket jelentenek a kiadóknak, mint a legnépszerűbb teljes árú címek, de hogy mégis mennyit, azt nem könnyű elképzelnie egy átlagembernek.

A Music Magpie a Think Gaming adataira alapozva igencsak látványos módon mutatja meg, hogyan ömlesztik a játékosok a pénzt a legsikeresebb programokba. A listát nem meglepő módon a Pokémon Go vezeti, ami 5 perc alatt nagyjából 617 amerikai dollárnak megfelelő összeget termel, szorosan a nyomában pedig ott lohol a Clash of Clans (558$) és a Candy Crush Saga (503$).

A fenti számok mértékét remekül érzékelteti, hogy a világ legnépszerűbb sportjának egyik legjobban fizetett játékosa, a labdarúgó Cristiano Ronaldo "mindössze" 220 dollárt keres 5 perc leforgása alatt, amivel még a fenti lista legjobb öt játéka közé sem tudná beverekedni magát. Aki szeretné a saját szemével látni, mekkora bevételt hoztak a jól ismert mobiljátékok, miközben ezt a cikket elolvasta, kattintson ide!