Az idei év legkevésbé javítható okostelefonjai

Az iFixit listájából kiderül, hogy az idei zászlóshajókat mennyire könnyű javítani.

Az idei évben már általánosan is mondhattuk, hogy az emberek többsége az okostelefonját használja a legtöbbet. Azonban ezeket nem is olyan nehéz elejteni, ha pedig beütött a baj, akkor nem mindegy, hogy könnyű vagy nehéz megjavítani az adott modellt. Az iFixit egész évben sorra boncolta az új csúcsmodelleket, és most egy külön listát is összeállított a zászlóshajókról.

Hirdetés

Ez alapján az LG G5 a cserélhető akkuja és a moduláris alkatrészei miatt az idei év legkönnyebben szervizelhető okostelefonja (azok közül, amiket az iFixit vizsgált).

A Google Pixel és Pixel XL belseje is nagyrészt moduláris, ezért könnyen javítható - bár a ház megnyitása nehézkes, a kijelző eltörhet.

Az iPhone 7 és az iPhone 7 Plus kijelzőjét és akkuját is egyszerű cserélni, de a művelethez sok különböző szerszám kell. Az iPhone SE készüléknél a folyamat valamivel nehezebb, könnyű ugyanis megsérteni a Touch ID kábelét.

A Samsung Galaxy Note 7-et nehéz volt kinyitni, az akkuját pedig még nehezebb cserélni. A helyzet a Galaxy S7 és a Galaxy S7 edge modelleknél sem jobb, bár belül nagyrészt modulárisak, a sok üveg és ragasztó miatt a javítás nagyon nehézkes.