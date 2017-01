Ez lesz a Nokia 8

A CES-en a csúcskategóriás Nokia 8 is jelen volt - tilos volt filmezni róla, de mégis felbukkant a YouTube-on.

A HMD már hivatalosan is bemutatta az első Nokia okostelefont Androiddal: a Nokia 6 Kínában próbál szerencsét. Hamarosan azonban jönnek a további modellek is.

Ami azt illeti, már az is kiderült, hogy melyik a következő: a Nokia 8. A CES-en ott volt ez a készülék is, azonban tilos volt filmezni róla. A Total Tech jóvoltából mégis készültek felvételek, amelyek a YouTube-ra is felkerültek.

Úgy tűnik, hogy az eszköz a Qualcomm standjánál volt látható, két verzióban. Az egyik Snapdragon 835-ös SoC-t és 24 megapixeles kamerát kapott, optikai és elektronikus képstabilizálással. A másik modell Snapdragon 821-es processzort és gyengébb kamerát, de alacsonyabb árcédulát.

Mindkét változat 2560 x 1440-es Super AMOLED kijelzővel és sztereó előlapi hangszóróval rendelkezik. A HMD vélhetően a februári MWC-n mutatja be hivatalosan ezeket. Február 26-ra már meglepetéseket is ígért a cég, lehet, hogy épp a Nokia 8 lesz az egyik.