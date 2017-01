Ezekre a Samsungokra jön az Android 7.0

A Galaxy S7 és S7 edge mobilokra már megkezdődött a terjesztése.

December végén zavar támadt az Erőben, ugyanis némi félrevezető kommunikációjának köszönhetően mi is arról számoltunk be, hogy Galaxy S7 és Galaxy S7 edge mobilok tulajdonosai most januárban az Android 7.0 helyett rögtön az Android 7.1.1 rendszert fogják megkapni. Ugyan a kérdéses verzió feltehetően valamikor a jövőben megérkezik majd a mobilokra, azonban a Samsung első körben most az Android 7.0 frissítést kezdte el terjeszteni a készülékekre. A kártyafüggetlen modellek tulajdonosainál talán már el is érhető az OTA (Over-The-Air) frissítés, várhatóan néhány héten belül az összes ügyfélhez megérkezik a Nougat.





A csúcsmobilok szoftverfrissítésének elkészülte után a Samsung most bejelentette azon további mobiljainak és táblagépeinek körét, amelyekre szintén megérkezik majd az Android 7.0 alapú firmware. A tervek szerint a termékek még az idei első félévben megkaphatják az aránylag friss operációs rendszert.



Az Android 7.0 frissítést kapó Samsung eszközök:

- Galaxy S7

- Galaxy S7 Edge

- Galaxy S6

- Galaxy S6 Edge

- Galaxy S6 Edge Plus

- Galaxy Note 5

- Galaxy Tab A (S-Pennel)

- Galaxy Tab S2 (szolgáltatófüggetlen LTE modemmel)

- Galaxy A3 (2016)

- Galaxy A8 (2016)



