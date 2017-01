Ilyen lesz az LG G6

Szokatlan arányú, 1440 x 2880-as kijelző, hőcsövek és mesterséges intelligencia - ezeket már most elárulta az LG.

Az LG nem csak azt árulta el, hogy a következő zászlóshajójának a neve G6 lesz, hanem azt is, hogy február 26-án mutatkozik be. Mindezen felül további érdekességeket is megszellőztetett a dél-koreai gyártó.

Az egyik az, hogy a G6 szokatlan arányokkal rendelkező, 1440 x 2880-as felbontású kijelzőt kap. A jelenlegi szabványnak számító 16:9-es képarányt így 2:1-re cserélik. Érdekesség, hogy korábban a Netflix és az Amazon több sorozata is épített már erre. Az LG szerint így még jobb lesz az élmény az 5,7 hüvelykes panelen - azt viszont csak remélni tudjuk, hogy a kijelző keretét sikerült alaposan lecsökkenteni.

Az LG árulkodott még a hőcsövekről, amelyek a belső hűtést garantálják, továbbá a szokatlanul szigorú tesztelési eljárásokról, amelyek komolyabbak az előírásoknál is.

Kiderült még az is, hogy valamilyen AI-alapú asszisztens is lesz a készüléken.