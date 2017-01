Itt az első kép az LG G6-ról

Előkerült az első kép az igazi LG G6-ról, amely az MWC-n mutatkozik be.

A 2017-es MWC számos nagy bejelentés helyszíne lesz, és többek között az LG G6-os zászlóshajója is a rendezvényen mutatkozik be. Az LG maga is sokat árulkodott már az új csúcskészülékről, most pedig előkerült az első kép is.

A február 26-án bemutatkozó LG G6 szokatlan 5,7 hüvelykes kijelzőt kap, 1440 x 2880-as felbontással, a megszokottól eltérő arányokkal. Emiatt a készülék is magasabb lehet, de feltehetően a helykihasználás is javul, minimális keretekkel a kijelző körül.

Az LG ugyan nem kerekítette le a kijelző oldalait, de a fém ház széle stílusos és elegáns. Egyesek szerint ez szokatlanul visszafogott az LG-től, amely a G5 moduláris kudarca után igyekszik sikert elérni.

Nem túl régi szóbeszédek alapján az LG és a többi gyártó nem jut Snapdragon 835-ös processzorhoz, mert minden készlet a Samsunghoz kerül a Galaxy S8 miatt.