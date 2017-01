Jack vs. Bluetooth headsetek

Idén egyre több mobilról eltűnik a jack csatlakozó, de vajon ez jó hír és van jobb alternatíva, vagy nem mindenkinek éri majd meg ilyen telefonra váltania?

Az Apple robbantott 2016-ban, amikor is elhagyta a jack csatlakozót az iPhone-ról. Ez radikális lépés és nem nehéz belekötni, de reméljük, hosszútávon azért megnyugszanak a kedélyek és hasznunkra válik a mobilokban így felszabaduló extra hely. A lépést sok konkurens ki is használta és voltak olyan reklámok, ahol kifejezetten azt hirdették, hogy náluk bizony még van jack csatlakozó. Aztán elcsendesedett ez a botrány is és most úgy tűnik, a többi gyártó is szép lassan elhagyja az elavultnak bélyegzett jacket.





Hirdetés



Zsinór nélkül, szabadon

A továbblépés nem más, mint a Bluetooth, vagyis a zsinórnélküli kapcsolódás. Ez sokkal kényelmesebb, ráadásul a Bluetooth széles körben támogatott szabvány, amivel az adatátvitel mellett a hangot is továbbítani lehet kétirányban. Mindez szépen hangzik, de azért vannak árnyoldalai is a nagy szabadságnak. Egyrészt a füleseket ezentúl tölteni kell, ráadásul ezek nagyobbak is lettek az extra akkumulátor és rádiós egység miatt. Emellett a BT-be más rádiók is belezavarhatnak, ami rontja a zene élvezetét. A legtöbb telefonnál gond, hogy egyszerre csak korlátozottan tudnak több BT-kapcsolatot kezelni, így amikor Bluetooth headsetünk van, más BT-eszköz kapcsolatánál kell korlátozni a szolgáltatásokat (például hogy melyik eszköz mikrofonja, hangszórója van használatban). Ez persze megoldható, de nehézkes - általában ezeket a beállításokat alaposan elrejtik a gyártók az almenükben.







Mindez azonban eltörpül az egyik legnagyobb gond mellett, amire sajnos még az idén várható Bluetooth 5 sem kínál megoldást.



A bluetooth sötét titka

Sajnos hiába a Bluetooth 5 újdonságainak hosszú listája, a dupla sebesség és a nagyobb hatótáv, a BT5 továbbra sem lépett előre a hangátvitelben, vagyis nem támogat az eddiginél jobb minőségű hangkapcsolatot. Sajnos a mai BT fej- és fülhallgató megoldások veszteséges elven tömörítik a hangot, amit jó rendszer esetén bizony sokan kihallanak (vagyis ezt állítják). Az előrejelzések szerint egészen 2018-ig nem is várható olyan Bluetooth szabványfrissítés, ami kifejezetten a hangminőség javítására fókuszálna. Reméljük, a trendet látva a Bluetooth fejlesztéséért felelős csapat (SiG - Bluetooth Special Interest Group) megváltoztatja ütemtervét és előre hozza ezt az újítást.







Akinek ez a minőség nem felel meg, azok számára nincsen más megoldás, mint az Apple Lightning vagy az USB Type-C átalakítókat használni és így kapcsolni zsinóros fülesünket a mobilhoz.



Nálatok 2017-ben kizáró ok a jack elhagyása egy mobilról?