Két hét, és frissül az HTC 10

Graham Wheeler, az HTC EMEA egyik igazgatója a Twitteren árulta el, hogy a gyártó Európában rövidesen Android 7.0-ra frissíti a kártyafüggetlen HTC 10 és HTC One M9 okostelefonjait.

A tweet szerint mindkét modell a következő két hétben kapja meg a frissítést - feltehetően több hullámban. Amint a folyamat lezajlott, a független HTC One A9 a soros, Európában ez kapja meg következőnek az aktuális Androidot. Időpontot ehhez nem kötöttek.

A hivatalos, 2 hetes keret egyébként kedvezőbb, mint amit az HTC-szivárgásokban jeleskedő LlabTooFeR ígért: ő 3 hetet tudott. A késés hátterében egyébként értelemszerűen frissítési problémák állnak.

@nicpol7 Open channel (unlocked) European HTC 10 will get Nougat in the next 2 weeks! We’re working with operators to align also.