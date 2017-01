Kezdődik az HTC 10 frissítése

Európában az HTC 10 mellett a One M9-re is elindult a Nougat-frissítés.

Az elmúlt héten az HTC elárulta, hogy Európában az HTC 10 készülékekre a következő két héten belül indul el az Android 7.0 Nougat frissítése.

Az OTA-frissítés most már el is jutott az első felhasználókhoz Nagy-Britanniában, hamarosan pedig a többi régióban is kezdődik. A gyártó emellett az HTC 10 Lifestyle és HTC One M9 készülékekre is kiadja az újabb Androidot.

A brit One M9-tulajdonosok egy része már megkapta az 1,27 GB-os csomagot.

Némi időbe telhet, mire egész Európában eljut a nem kártyafüggetlen modellekre is a frissítés, azonban a vállalat együtt dolgozott a mobilszolgáltatókkal azon, hogy a késés minimális legyen.

Érdekesség, hogy az eszközök amerikai verzióin egy ideje már a Nougat fut. A következő Európában a One A9 lehet.