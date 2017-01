Kicentizték a OnePlus 3 és 3T nagy frissítéseit

A OnePlus többször megígérte, hogy a OnePlus 3 és a OnePlus 3T csúcskészülékeire még 2016 vége előtt kiadja az Android Nougat operációs rendszert. Úgy tűnt, hogy a gyártó lekéste az ígéretét, ugyanis a legnagyobb várakozások ellenére nem volt híre a frissítésnek.

Carl Pei, a OnePlus társalapítója végül a Twitteren, december 31-én, az utolsó pillanatban jelentette be, hogy elkészült a frissítés, amelyet OTA módon fokozatosan kezdenek el kiadni a december 31-i estével kezdődően.

2) Android N stable OTA for the OP3 and the OP3T. Gradual rollout will begin later tonight.