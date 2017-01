Kihagyhatja az MWC-t a Xiaomi

Nem lesz szükség Hugo Barra munkájára az MWC-n, a Xiaomi ugyanis nem lesz ott Barcelonában.

A tavalyi MWC-n a Xiaomi a Mi 5 zászlóshajóját mutatta be, és a pletykák egy ideje már a Mi 6-ról szólnak - a Mi MIX EVO mellett.

Sokan feltételezték, hogy a barcelonai MWC-n villantja meg ezeket a Xiaomi, azonban a TechCrunch értesülései szerint nem ez a helyzet. A Xiaomi tulajdonképpen ott sem lesz az MWC-n - ez pedig megmagyarázza azt is, hogy miért a fontos esemény előtt hagyja el a kínai céget Hugo Barra.

Természetesen az, hogy a Xiaomi nem lesz ott az MWC-n, nem jelenti azt, hogy a fentebb említett készülékeket nem is mutatja be nagyjából a rendezvény ideje alatt. Amennyiben így tenne, akkor elvehetné a rivaldafényt a kisebb, MWC-n is jelen lévő gyártóktól.

Persze egyelőre mindezek csak feltételezésnek számítanak, ahogyan az sem derült ki biztosra, hogy Barra távozásának milyen hatása van a kínai vállalatra és annak terveire.