Óriási szivárgás a Galaxy S8-ról?

A Samsung Galaxy S8 ugyan nem mutatkozik be az MWC-n, ugyanakkor egyre több róla a szivárgás. Rengeteg fotó és részlet került elő az eszközről, de most először egy olyan kép is, amelyen állítólag az igazi Galaxy S8 van rajta.

A fotó Evan Blasstól származik, aki híres róla, hogy idő előtt szivárogtatja ki az új okostelefonokat.

A Samsung elvileg két Galaxy S8-at dob piacra: egyet 5,8, egyet 6,2 hüvelykes kijelzővel. Mindkettő oldalt lekerekített lesz, akárcsak a Galaxy S7 edge. Az akkumulátorok mérete 3000 és 3500 mAh lehet, belülre 4 GB RAM és 64 GB tárhely kerülhet.

Meglepő módon úgy tűnik, hogy a home gomb száműzésével az ujjlenyomat-olvasó egyelőre mégsem a kijelző alá kerül, hanem a hátlapra, a kamera mellé. Talán a kijelzőbe ágyazott technológia élesben még nem tökéletes.

Az mindenesetre biztos, hogy a fizikai home gomb eltüntetésével az óriási kijelzőt kis házban tudja majd kínálni a Samsung. A szóbeszéd alapján adott lesz az USB-C, a jackcsatlakozó és a sztereó hangszóró is, továbbá a vízálló burkolat.