Hogyan járjunk jól NAS választásakor?

Lettek volna ötleteink, de inkább megkérdeztünk olyat, aki már ezerszám adott el NAS-t és sok visszatérő ügyfele van. Az első modell kiválasztása a legnehezebb.

Annak könnyű, aki már tucatszám próbálhatott ki NAS-okat, vagy pontosan tudja, hogy milyen speciális tulajdonságokat keres, hiszen van miből kiindulnia. Ugyanakkor aki most választ először NAS-t, az kissé tanácstalanul nézhet maga elé, ha eddig csak megosztott mappák mögé rejtve találkozott ilyen készülékekkel. Sok jó tanácsot adhatnánk saját kútfőből, de szerencsére van olyan szakértőnk, aki évek óta segít ebben az embereknek, cégeknek. Opauszki Zsoltot kérdeztük, a Synology magyar képviseletétől.





K: Miben mutatkozik egyáltalán a legnagyobb különbség a gyártó egyes NAS modelljei között?

V: Az otthoni és irodai termékcsoportokon belül a teljesítményben, a bővíthetőségben -- leginkább a lemezfiókok számában -- és persze az árban markáns eltérések adódnak. A DSM (Disk Station Manager, a Synology operációs rendszere) minden platformon kínál egy erős, standard szolgáltatásválasztékot, ami közös, a kameralicencek száma, néhány speciális szolgáltatás, kiépítettség és a külső fejlesztők alkalmazásainak elérhetősége változhat még.







Miben a legbizonytalanabbak az első NAS-t vásárlók?

Eleinte a legtöbben nem pontosan tudják, hogy mi mindent várhatnak majd el egy NAS-tól (főleg egy olyantól, ami annyi mindent tud, mint egy Synology). A legtöbben csak tárolni és esetleg távolról elérni szeretnék a fájljaikat, az extra szolgáltatásokról nem is mindig tudnak. Emiatt én azt szoktam tanácsolni, hogy válasszanak a kétféle kifizetődő megközelítésből:

1. vagy vegyék a legolcsóbbat az adott fiókszámú modellből (a fiókszám eldöntéséről még szolgálok részletekkel, lásd lentebb, a következő válaszban);

2. vagy vegyék a legdrágábbat, amit még a pénztárcájuk megenged.



Az első esetben szinte biztos, hogy egy év múlva már kicsinek érzik a belépő teljesítményű modellt, amit választottak, mert addigra már megismerték az extra lehetőségeket és számos programot futtatnak (blog, wiki, megfigyelőrendszer). Ekkor majd lecserélik, ami nem olyan nagy tragédia, viszonylag keveset buknak rajta, hiszen a legolcsóbbat vették. Már tudni fogják ekkor, hogy milyen téren nőtték ki a régit (sebesség, processzor, párhuzamos torrentek száma, max. IP-kamerák száma, Wake-on-LAN hiánya, stb.), van viszonyítási alapjuk és elég jól ki tudják választani a következőt, amire továbbléphetnek.



A második esetben a több pénzért egy erősebb modellt kapnak, azt jó esetben több évig nem növik majd ki, hanem "belakják", és egyre jobban kihasználják.



Miként érdemes belőni, hogy hány merevlemez fiókra is lehet szükségünk?

A legnehezebb kérdés - ahogy látom a vevőknél - épp ez, hogy vajon hány HDD lesz elegendő? Elég egy DS216j, vagy inkább DS416j legyen a négy fiók miatt? Tekintve, hogy már 8-10 TB-os merevlemezek is léteznek, egy kétfiókos NAS-ban is lehet mondjuk 8 TB biztonságos hely. No, de ehhez a két 8 TB-os diszkért kifizetünk kb. 240 ezer forintot, viszont ha 4-fiókos a NAS, akkor 3 darab 4 TB-os lemezből szintén 8 TB biztonságos helyet építhetünk RAID 5-tel, ami csak 153 ezer forint. Hiába drágább a 4-lemezes NAS 48 ezerrrel, ha kell a 8 TB, akkor 39 ezer forinttal mégis olcsóbb lesz a 4-lemezes konfiguráció, mire feltöltjük meghajtókkal. Legalábbis ma… De ha ma elég a 4 TB hely, és várhatóan csak 1,5-2 év múlva nőjük ki, és akkor cseréljük majd mondjuk 8 TB-osra a 4-es lemezeket, ki tudja, hogy mennyit kell majd fizetnünk értük?







Ezek szerint merevlemezt venni befektetés is?

Mindenesetre kalkulálni kell a lemezekkel és várható cserékkel is. Azért is nehéz előre kitalálni, hogy elég-e a 2 vagy akár 4 fiók, mert a HDD-árak folyamatosan csökkennek, a kapacitás meg folyamatosan nő. Arra szoktunk mindenkit biztatni (4 és többrekeszes NAS-oknál), hogy a NAS-ba csak annyi lemezt tegyen, ami éppen most elegendő. Majd ha kinőtte, akkor vegyen bele egy újabb lemezt, hiszen addig minek állna benne a pénze, forogna és öregedne a HDD, enné az áramot, mikor a Synology RAID kötetek dinamikusan bővíthetők? Négyfiókos NAS-ba induláskor ne tegyünk 3 darab 2 TB-os lemezt (lesz 4 TB biztonságos helyünk), tegyünk inkább 2 darab 4 TB-osat! Árban kicsit drágább ugyan a 2×4 TB, de marad még két fiók szabadon, csak két lemez fogyaszt áramot, nem három, és csak kettő romolhat el (és okozhatja a kötet sérülését), nem három. Illetve ha egyszer el kell adnunk a 4 TB-os lemezeket is, azok jóval értékesebbek lesznek még, mint egy 2 TB-os.



Melyik a legkeresettebb otthoni modell? Miért?

Legtöbben otthonra a DS216j-t veszik. Egyrészt mert már kétlemezes, azaz képes védett RAID 1-es tömbök kezelésére, másrészt sokan nem szeretik megvenni a legolcsóbbat, leggyengébbet, legyen szó bármiről. Ahogy az autókból sem az alap, extrák nélküli változatok fogynak legjobban, úgy NAS-okból sem.



Mire lehet még érdemes figyelni?

A különleges képességekre, szolgáltatásokra.







Ha tudjuk például, hogy videomegfigyelésre, kamerákhoz szeretnénk NAS-t, akkor jó, ha tudjuk, hogy alapkiépítésben minden Synology NAS-hoz két kamera használható. A továbbiakhoz már licenc kell, ezek pedig 1, 4 és 8 darabos "kiszerelésben" kaphatók. Egyébiránt a belépő modellek is alkalmasak akár 5 kamera képének rögzítésére is, tehát teljesítményben csak kicsit később ütközünk korlátokba, de persze ha már induláskor ismerjük a kamerák számát, akkor ezzel tervezzünk és konzultáljunk.



Érdeklődni mindig célszerű, vannak némiképp különleges modellek, pl. kifejezetten mobil merevlemez fiókokkal, ha a kis helyigény a lényeg. Ott a 4K-s transzkódolásra képes DS216Play, szóval akadnak specialitások is.



Mit ajánlanál abszolút minimális igények és költségek mellé?

Természetesen egy egyrekeszes modellt, a DS115j-t, ami olcsó, de kiszolgál egy erősebb otthont vagy egy nem túl nagy irodát is. Ha kell a RAID 1 biztonsága, akkor a DS216se-t javasoljuk, ebben már két rekesz található.