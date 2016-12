Meglepő NAS alkalmazások

Miért ne legyen virtuális könyvespolcunk, saját rádióadónk, video-streamingünk vagy VoIP szolgáltatásunk?

Előző írásunkban (http://pcworld.hu/synologyblog/synology-app-nas-headphones-custom-220511.html) ismertettük, hogy miként lehet kibővíteni a NAS alkalmazáskínálatát külső források hozzáadásával. Az appok száma megsokszorozódik ezzel a lépéssel és ugyan több nem túl jól működő, vagy nehezebben üzembe állítható alkalmazás is belesodródik a hálónkba, de a felhozatalban akadnak nagyon jól sikerült és hasznos darabok is, melyek új, eddig meg nem fontolt területeken teszik bevethetővé a NAS-t.

Saját telefonszolgáltató: uMurmur

Ha NAS van, akkor minden van, az okos kis kütyü még a telefonálásban is segíthet. A SynoCommunity kínálatából elérhető a uMurmur VoIP kiszolgáló. A minimalista, nyílt forráskódú program telepítése pár kattintás, beállítása már kicsit összetettebb, szükség lesz hozzá a Config File Editorra is. Ha sikerrel jártunk, akkor távcseveghetünk is egy VoIP klienssel, kézenfekvő választás a szintén ingyenes Mumble voice chat kliens.

Saját médiaadó: Icecast

Nem csak Ogg Vorbis és MP3 hangot, hanem WebM formátumú videót is képes továbbítani az icecast streaming szerver. Telepítése pofonegyszerű, ám a beállítása már kevésbé, egy orosz fórumon találtunk hozzá leírást, a Google Translate pedig elboldogul egész oldalak fordításával is, URL alapján. Ha valakinek a német jobban tetszene, akkor csak bátran, de a feladat egyértelműen nem kezdőknek való.

Okosabb otthon: Pulse Station

Drága egy okos otthon kiépítése, persze kevésbé lehet az, ha a munka egy részét magunk végezzük. A Synology NAS-okra letölthető a Pulse Station, a Mikael G. által fejlesztett alkalmazás okosház központként funkcionál. Ismeri a Zwave, En0cean és ifttt protokollokat, vezérelhetünk vele mindenféle házautomatizálásra alkalmas kütyüt: érzékelőket, reléket, vezérlőmotorokat. A készen megvásárolható alkotóelemek kínálata szerteágazó, simán össze lehet állítani egy riasztórendszert, mozgásérzékelős vagy színjátszós világítást, virágöntöző rendszert, tűzjelzőt. Megoldhatjuk a távolról indított kávéfőzést, a fűtés előzetes bekapcsolását. Némi elektronikai és IT tudással magunk is készíthetünk vezérelhető kütyüket vagy alrendszereket. Az eszközök NAS-hoz kapcsolásához nem árt majd egy Z-Wave USB adapter, a Synology az AEOTEC Z-Stick GEN-5 modelljét támogatja.

A Pulse Station telepítése és beállítása nem guru-szintű feladat, segít a fejlesztő által közzétett leírás is.

Virtuális könyvespolc: BicBucStriim

Minden NAS alapkiépítésben gondoskodik mappákról általában fájlok, de azon belül képek, zenék és videók tárolására is. A Synology esetében fejlett beépített alkalmazások szolgáltatnak kényelmes grafikus felületet ezek eléréséhez, rendszerezéséhez. A BicBucStriim mindezt a könyvekkel teszi meg, eBook gyűjteményünket kezelhetjük segítségével.