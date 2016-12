Mit tudnak a legolcsóbb NAS-ok?

Van úgy, hogy a kevés is sok. Miről és milyen korlátokkal mondhatunk le, ha meg szeretnénk úszni jóval 50 ezer forint alatt a NAS-vásárlást?

Lehetett már évekkel ezelőtt is NAS-okat kapni 20 000 Ft-ért, ezek ellátják az alap feladatokat, állományokat osztottak meg a helyi hálózaton, de távolról, interneten át leginkább csak FTP-n kommunikálhatunk velük és szó sem volt esetükben olyan fejlett szolgáltatásokról, mint a blogmotor vagy a kamerás megfigyelőközpont. Akinek ez kevés volt, az sokáig csak töprenghetett, ma szerencsére nem sokkal drágábban juthatunk hozzá erőteljes szolgáltatáskészlettel ellátott házi szerverekhez is, igaz, leginkább egyrekeszes kivitelben. Kérdés, hogy mennyivel kapunk kevesebbet, és elég lesz-e, amit kapunk?



Ami ugyanaz: DSM

A Synology minden általa forgalmazott harverkonfigurációhoz adoptálja a DSM operációs rendszert. Vagyis akármilyen NAS-t vegyünk is, ugyanazt a grafikus felületet használhatjuk böngészőből, ami elég komoly kényelmi faktort jelent, a virtuális desktop olyan, akárha egy Mac előtt ülnénk. Ugyanúgy megvan a legtöbb alkalmazás - hardverplatformtól függően -, mint a drágább modelleken. A Synology mobil alkalmazások, pl. DS photo, DS audio, DS download is működnek az olcsóbb vasakkal is.

Egy rekesz mind helyett

Szembeötlő különbség számunkra, otthoni és kisirodai felhasználók számára is, ha két vagy 4 SATA rekesz helyett csak egyet helyeznek el a szerverünkben. Egyértelműen le kell tehát mondanunk a RAID tömbökről , azaz arról a biztonságról, amit az adatok azonnali tükrözése nyújt. Hogy ez megengedhető, az temrészetesen attól függ, hogy mennyire kritikus adatokat tárolunk a NAS-on. Ha az üzletmenet lényegét képező webshopot szeretnénk futtatni, akkor mindenképpen ragaszkodjunk a többrekeszes, professzionális modellekhez, ám ilyenkor már nem csak a rekeszek száma, hanem minden számít, ami a vevő és a termék között van, redundáns tápellátás, többszörösen biztosított kapcsolat és megfelelő szervizszemélyzet vagy szolgáltatás szükséges a 99,9 százalékos rendelkezésre álláshoz.

Ha azonban az adatok nem üzletileg kritikus csoportjáról van szó, ahol elég, ha napi/heti/havi mentésből kell visszaállítani a fájlokat probléma esetén, akkor az egyrekeszes megoldás élhető alternatíva. Persze menteni kell, akár külső meghajtóra, akár felhő szolgáltatásra. Az olcsóbb modellek is USB 3.0 aljzatokkal bírnak a Synology kínálatában, így a külső lemezre mentés nem feltétlenül veszi igénybe a fél éjszakát. A Mac felhasználókat továbbá natív Apple Time Machine támogatás is segíti, biztonsági mentést készíthető egy másik DiskStation eszközre, rsync kiszolgálókra, külső meghajtóra vagy Amazon S3-ra, a Glacier felhőszolgáltatásra vagy a Microsoft Azure, az SFR és a hicloud szolgáltatásokra. Valamelyiket mindenképpen üzemeljük be, akkor is, ha RAID 1-es, 5-ös vagy jobb kötetet használunk.









x86 helyett biztosan ARM - kevesebb alkalmazás?

Valóban akadnak alkalmazások, melyek kötődnek az x86-os vagy x64-es platformokhoz, ám nem ez a jellemző. A DSM appok alapkészlete lehetővé teszi, hogy hatékonyan osszunk meg mindenféle információt munkatársakkal vagy családtagokkal, legyen szó dokumentumokról, képekről vagy akár videókról. A képek, zenék, jegyzetek, táblázatok rendszerezésére a kis modelleken is ugyanazok az alkalmazások szolgálnak, mint a nagyokon. Biztosított a médiaszerver és a HD vagy akár 4K streaming is, Samsung tévékre, Apple, Chromecast vagy Roku eszközökre. A legkisebb NAS is elbír a feladattal, akár 5-6 kliensre is továbbíthatja a streamet párhuzamosan, amennyiben nincs szükség transzkódolásra. A 4K-s anyagok transzkódolását nem várhatjuk el egy olcsó, 1,2 GHz-es ARM rendszertől, az ilyen mutatványokat bízzuk a célzottan erre tervezett konstrukciókra, pl. a DS216Play-re.



Licencek és kevesebb RAM

Egyy kisebb készülék is alkalmas akár egy tíz fős iroda kiszolgálására is, mint fájlszerver, nyomtatókiszolgáló tökéletesen helytállnak a legszerényebb vasak is, és nem csak ennyi telik tőlük. A videomegyfigyelés egy nagyon kézenfekvő alkalmazás, amit néhány éve még csak a drága modellek tettek lehetővé. Ma már az ARM alapú modellek is elég erősek ahhoz, hogy több IP-kamera képét figyeljék és rögzítsék, ennek megfelelően a gyártó alapból két kamerához is biztosít licencet, és továbbiak vásárolhatók. (A legkisebb Synology NAS, a DS115j is képes 5 IP-kamera képét rögzíteni egyszerre, míg a legerősebb modell 90 darabbal is elbír.) Több ponton is megfigyelhető tehát az otthoni vagy irodai környezet akkor is, ha nem százezres készüléket választottunk. Természetesen több kamerához erőteljesebb CPU és több RAM szükséges.

Általánosságban tehát, az alapfeladatokra a legszerényebb Synology NAS-ok is megfelelnek, sőt nem csak azokra. Ugyanakkor kicsit jobban oda kell figyelni a mentés rendszerességére és mindent azért nem várhatunk el a belépő szintű NAS-októl, igényeink növekedésével tovább kell majd lépnünk. Még egy hardveres érdekesség, a két legkisebb modellnél (DS115j és DS216se) nincs Wake-on-lan, azaz ezeket a készülékeket nem lehet bekapcsolni hálózaton küldött paranccsal, ha teljesen le lettek állítva.