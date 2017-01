10 változás, ami miatt jobb lesz a Windows 10

Közeleg a következő nagygenerál a Win10-hez, amiből egyre több, véglegeshez közelítő béta lát napvilágot. Mi ezeket az újdonságokat várjuk igazán.

A Windows 10 megreformálta a Windowsok világát: az eddigi, sokévig kitartó, keveset változtatott rendszert mindig egy forradalmian új (nem feltétlenül jobb) verzió követte. Ez megváltozott, a Windows 10-hez nagyjából évente komoly frissítőcsomag érkezik teljesen ingyenesen, ami átszabja a kezelőfelületet, új funkciókat vezet be és kicsit stabilabbá, kényelmesebbé teszi a Windowst. Tavaly érkezett az Anniversary Update, most a soron következő frissítés miatt, a Creators Update miatt izgulhatunk. Ezek a funkciók nagyon tetszenek eddig.





App-szabályozás (Throttling), vagyis Game Mód!!!

Kezdjük is a legjobbal: ha túl sok CPU-erőforrás vagy memória kell, az új Windows 10 képes befagyasztani, minimálisra csökkenteni a háttérben futó appok fogyasztását. Ez ráadásul teljesen automatikus, az eredmény pedig még több erőforrás az előtérben futó programunknak. Eddig is jó volt a modern appok erőforrás-kezelése, de mostantól még jobb lesz! Sőt, ha minden igaz, a rendszerbe épített játékos mód is érkezik.







Kékfény-ki-nem-bocsájtás

A monitorok kékfény-kibocsájtása főleg sötétben nem tesz túl jót a szemnek, de az új Windows 10-ben ezt már csökkenthetjük is, így még tovább maradhatunk fent monitorunkra meredve.







Start menü mappák

A telefonoknál jó szolgálatot tett, így a Win10-be is bekerülnek a csempés mappák, amikbe több appot tudunk összezsúfolni.







Ismét új Edge

Még mindig nem közönségkedvenc az új Microsoft böngésző, de egyre nehezebb szidni: gyors, vannak pluginek, sok-sok extra funkció és nem is eszik túl sok erőforrást. Az újabb verzióban a megnyitott füleket eltehetjük későbbre, a látható fülekbe pedig miniatűr listázással bele is kukkanthatunk. Meg persze gyorsabb, jobb, szebb is lesz, de ez alapkövetelmény ma már.







Segítőkész Cortana

Még okosabb lesz a beépített asszisztens, így heti, havi vagy évente visszatérő eseményekre is megtaníthatjuk. Emellett már a keresőmezőbe való gépelés közben igyekszik kitalálni, mit is szeretnénk. Sajnos annyira még nem lesz okos, hogy magyarul is tudjon.



Frissítések leállítása

Sokan kérték, mindenki megkapta: a frissítéseket tudjuk Pause-olni, vagyis leállítani akár 35 napig is. Ez főként kétes stabilitású, nagyobb frissítéseknél jöhet jól.







Jobb touchpad-kezelés

Sajnos nagyon butácska volt a Gépházban a touchpad-beállítás, de ez hamarosan a múlté lesz és sokkal több opciót kapunk könnyen elérhető helyen.



Egységes eszköz-menü

Az eszközök most szétszórva találhatók meg a Gépházban. Az új verzióban minden egy helyre kerül, ami igazán jó hír - épp itt volt az ideje!



Témák a Gépházban

A témák beállítását sem sikerült igazán eltalálni eddig. Az új beállítópanelen mindent egy helyen találunk, így könnyebb lesz pár kattintással átöltöztetni Windowsunkat.







Adat-érzékeny megosztás

Zárjuk a sort egy másik, nagyon fontos újdonsággal. Attól függően, hogy mit akarunk megosztani, más és más megosztási gyorsmenü jön elő, így gyorsabb és kényelmesebb lesz a Share, amibe appokat is könnyedén felvehetünk.