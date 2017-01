89 milliárd dollárt hoztak az appok tavaly

2016-ban 90 milliárd volt az appletöltések száma, a kiadók pedig 89 milliárd dollárt kerestek.

2016-ban az appok letöltésének a mennyisége Androidon és iOS-en elérte a 90 milliárdot - ez éves szinten 15 százalékos emelkedés az App Annie elemzése szerint.

Az is kiderült, hogy az appok fejlesztői és kiadói a két platformon tavaly 89 milliárd amerikai dollárt kerestek. Az appokban eltöltött idő mennyisége eközben 20 százaléknál is többel emelkedett, vagyis a felhasználók 900 milliárd órát nézték tavaly a kijelzőket.

Mivel a platformok üzemeltetői 30 százalékos díjat kérnek az árbevételből, ezért az appokra valójában nem 89, hanem 127 milliárd amerikai dollárt költöttek az emberek (ebben a reklámbevételek is benne vannak).

Az appok iránti láz a fejlődő országokban (India, Mexikó, Brazília, Indonézia) gyorsan nő, a fejlett régiókban pedig a hagyományos ágazatokat szorongatják appokkal. Népszerűek a banki appok, a YouTube a szórakoztatás királya, Amerikában 30 százalékkal több időt töltenek a vásárlást segítő appokban.

2016-ban a mobilos játékvilág jól szerepelt, a teljes árbevétel 75 és 90 százalékát adta iOS-en és Androidon. A Pokémon GO tavaly 950 millió dolláros árbevételt hozott a fejlesztőjének. Pénzügyileg a legtöbbet a Spotify, a Line, a Netflix, a Tinder és az HBO Now; illetve a Monster Strike, a Clash of Clans, a Pokémon GO, a Game of War: Fire Age és a Clash Royale jelentették.