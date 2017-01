Belelépett egyes felhasználók lelki világába az Adobe

A héten többé-kevésbé sikeresen lezajlott a Microsoft és az Adobe idei első patch keddje. A Microsoft meglepően kevés biztonsági frissítést adott ki a támogatott termékeihez, míg az Adobe szokás szerint több tucat sérülékenységet foltozott a Flash beépülőben, továbbá az Acrobat és Reader szoftverekben.



Mint kiderült, az Adobe tartogatott egy meglepetést az Acrobat és a Reader termékeket használók számára: a legújabb frissítés telepítésekor megpróbálja installálni a Google Chrome-ba az "Adobe Reader" nevű bővítményt. A böngésző biztonsági modellje miatt a vállalat ezt nem tudja a háttérben megtenni, a Chrome mindenképp rákérdez a felhasználóra, hogy aktiválja-e a kiegészítőt. A bővítmény két fontos funkcióval rendelkezik: a fizetős Acrobat megléte esetén lehetővé teszi a weblapok PDF-állományokba való közvetlen lementését, továbbá a felhasználók beállíthatják, hogy a neten talált PDF-ek ne a Chrome saját megjelenítőjében, hanem rögtön a Readerben nyíljanak meg. Ezen felül anonim használati statisztikákat is küld a vállalat számára, ami opcionálisan kikapcsolható a beállítómenüjében.

With latest Reader update, Adobe is automatically prompting users to install a Chrome extension which includes telemetry. Says no URLs. pic.twitter.com/PnDV4Zy0fv