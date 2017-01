Február elején jön az Android Wear 2.0

Összesen 18 okosóra kapja meg az új Android Wear rendszert és az újdonságait.

Evan Blass októberben azt tippelte, hogy az Android Wear 2.0 2017 elején fut be - most már pontosabb információk is vannak.

Az Android Wear rendszerre fejlesztők egy olyan e-mailt kaptak a Google-től, amely azt jelzi, hogy az Android Wear 2.0 február elején érkezik meg.

A fejlesztőknek bizonyos módosításokat is végre kell hajtaniuk az appokon, hogy azok támogassák az új buildet - ha ezt nem teszik meg, akkor az appjaik nem kerülnek be a közelgő okosórás Play Áruházba. Az e-mailben a Google azt is részletezte, mit kell tennie a fejlesztőknek, hogy az appok működjenek az Android Wear 2.0-val.

Mi kapja meg a frissítést? Jelenleg összesen 18 modell van a listán, amire megérkezik az Android Wear 2.0. Az újítások között lesz a kézírás-felismerés, a zenelejátszás okostelefon nélkül, az új számlapok egyedi mezőkkel, illetve, hogy a Google Fit sokkal önállóbb lesz, és magától rájön, ha futunk.

A támogatott modellek listája:

Huawei Watch

Huawei Watch (női)

Moto 360 (2015)

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

LG Watch Urbane

LG G Watch R

Polar M600

Casio Smart Outdoor Watch

Nixon Mission

Tag Heuer Connected

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3

Fossil Q Wander

Fossil Q Marshal

Fossil Q Founder

Michael Kors Access Bradshaw

Michael Kors Access Dyla