Időkapszulaként él tovább a Vine

A Vine Archive határozatlan ideig megőrzi a feltöltött videókat.

Tavaly októberben jelentette be a Twitter, hogy egy komolyabb költségcsökkentés részeként leállítják a Vine szolgáltatást. A vevőt továbbra sem találó cég már akkor megígérte, hogy minden felhasználónak lehetőséget biztosít videói lementésére, most pedig az is kiderült, hogy ha nem is a megszokott formában, de jó ideig tovább él még az oldal.

A Vine Archive tulajdonképpen egyfajta időkapszulaként őrzi meg a korábban feltöltött 6 másodperces anyagokat. A jól ismert címen elérhető archívumban évek és kategóriák szerint is szemezgethetünk, új anyagok feltöltésére azonban már nincs lehetőség. A weboldalakra beillesztett videók továbbra is lejátszhatóak maradnak, amíg a Twitter véglegesen ki nem húzza a dugót, erről egyelőre viszont nincs pontosabb információ.

Aki pedig úgy érzi, hogy a jövőben sem tudna kiteljesedni 6 másodperces mozgóképek készítése nélkül, az a Vine Camera applikációt hívhatja segítségül iOS és Android eszközökön. Az így készült tartalmak nem csupán az okostelefonra menthetők, de a Twitteren könnyedén megoszthatók natív visszajátszást támogató formában.