Így támadhatnak Linuxon

Tévhit, hogy a linuxos felhasználóknak nincs mitől félniük. Támadni ezeket a gépeket is lehet, de védekezni nem olyan nehéz, mint gondolnánk.

A közhiedelem úgy tartja, hogy a Windows a legveszélyesebb, amit követ manapság már az Android, utána jönnek az Apple rendszerek, végül a Linux, bár az Apple-fanok szerint az Apple OS-ek a legmegbízhatóbbak és soha semmi nem képes megtámadni őket. Hát ez nem egészen így van. Linuxon nagyon kevés a klasszikus értelemben vett vírus és kártevő, de azért akad, és ma már számtalan más módja is van a támadásoknak, adatlopásnak. Megmutatjuk, mire érdemes ügyelni, ha Linuxos PC-t használunk.





Eltérített adatok

Nem is hinnénk, de sokan, akik egyszer kipróbálnak egy Linuxot notebookon, meg is maradnak annál - általános feladatokra, munkára, filmnézésre és némi játékra is kiválóan alkalmas, sőt, bizonyos értelemben kényelmesebb és egyszerűbb is, mint egy Windows. A Linux Mint is például ilyen, de attól, hogy ilyen fut gépünkön, még el lehet lopni az adatokat. Például úgy, hogy egy kétes forrású ingyenes Wi-Fi hálózatra kapcsolódunk. Ilyenkor megfelelő szoftverrel a titkosítatlan adatokat bizony le lehet hallgatni, ami nagyon rossz hír. Ha mégis ilyen hálózatot használunk, érdemes VPN-t használni, amihez minden támogatást és segítséget megkapunk a Linux disztribúciókban.







Frissítés, frissítés, frissítés

A Linuxok hatalmas előnye, hogy az integrált csomagkezelő segítségével a rendszer nem csupán saját, de a telepített szoftverek frissítéséről is gondoskodik. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy érkezett-e javítás, új verzió és ha igen, hát ne késlekedjünk a telepítéssel.







Nyitott portok

Memóriarezidens vírusirtót Linuxon futtatni kevésbé fontos, mint Windows esetében, azonban egy jól konfigurálható tűzfal jó szolgálatot tehet. Például a Gufw vagy a Firewalld, amit úgy állítsunk be, hogy a nem használt szolgáltatások portjait tiltsa le. Ilyen például az SSH, a telnet, az ftp stb. így sok támadási kísérlettől kímélhetjük meg magunkat.







Ments!

Hiába a megbízható, nagyon biztonságos operációs rendszer, amit például zsarolóvírus nem is nagyon veszélyeztet, érdemes rendszer mentést beállítani. Az adatvesztés az egyik legnagyobb kár, ami megeshet, legyen az akár támadás, hardveres hiba vagy felhasználói figyelmetlenség miatt. Ha rendszeresen elmentjük legalább a pótolhatatlan fájljainkat, bármikor talpra állhatunk egy nagyobb adatvesztés után is.



Ti próbáltatok már Linuxon dolgozni/tanulni/játszani? Maradtatok is, vagy Windowsra váltottatok? Miért?