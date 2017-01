Innovatív képzési modell segíthet enyhíteni a hazai informatikushiányt

Magyarországon jelenleg sok területen munkaerőhiány van, de ezek közül is kiemelkedik az informatikai szektor.

Az új év első napjaiban Yellowroad néven indítja el új típusú juniorfejlesztő képzési programját hazánk egyik vezető, komplex megoldásokat nyújtó oktatási és tréning intézménye, a Training360. A négy hónapos intenzív képzést követően az ekkor már gyakorlati tudással felvértezett Java, Frontend és C# juniorfejlesztők azonnal alkalmazhatók, és számukra még nettó 180-220 ezer forintos kezdő fizetéssel új munkahelyet is garantál az oktatási intézmény. Az informatikushiányban szenvedő cégek e program révén megspórolhatják a toborzás költségeit, valamint az azzal kapcsolatos bonyodalmakat és amellett, hogy egy vagy két éves biztos munkaerőre tesznek szert, még bizonyos mértékig szakmai igényeiket is beépíttethetik az oktatásba.

Magyarországon jelenleg sok területen munkaerőhiány van, de ezek közül is kiemelkedik az informatikai szektor, ahol az állások 3,5 százalékát nem tudják betölteni a cégek. Egy tavalyi felmérés szerint 2015-ben 22 ezer informatikus végzettségű dolgozót tudtak volna felvenni, ha lett volna, aki betöltse a meghirdetett pozíciókat. A helyzet ráadásul csak egyre rosszabb lesz, hiszen ma Európában 600-700 ezer fős hiány van szoftverfejlesztőből, és ez 2020-ra egy uniós kutatás alapján 900 ezerre nő. E súlyosbodó problémán enyhíthet a Training360 most elindított képzési programja.

Az oktatási intézmény többlépcsős felvételi folyamat során választja ki a lehető legígéretesebb résztvevőket a Yellowroad programba. A jelentkezőknek sikeresen kell teljesíteniük már az önéletrajz és a motivációs levél megírásakor is, de ezután még logikai és angol szövegértés teszt, egy Skype interjú, valamint egy úgynevezett assessment centerben - ahol felmérik a kiválasztandó jelöltek várható beválását - is meg kell győzniük az oktatókat, hogy megvan bennük a kellő motiváció és elszántság az új ismeretek elsajátításához. Csak a leginkább rátermettek kerülnek be a hallgatók közé. Az első csoport 41 diákját ezer jelentkezőből választották ki a szakemberek.

A diákok a négy hónapos gyakorlatorientált képzési program keretében projektfeladatok mellett önállóan és kis csoportokban, mentorok segítségével sajátítják el a tanfolyam tematikájában szereplő technológiákat, módszertanokat. Kommunikációs és prezentációtechnikai tréningek mellett ez idő alatt junior szintű Java, Frontend illetve C# szoftverfejlesztői tudást szereznek, majd záróvizsgát tesznek, továbbá nemzetközi iparági minősítésű oklevelet kaphatnak, és gyakorlatilag azonnal készen állnak a munkavállalásra.

"Fél évtized alatt 32.000 embert képeztünk és 5.000 fő nemzetközi minősítést is szerzett vizsgaközpontunkban, így mind e tapasztalat birtokában hoztuk létre Yellowroad programunkat, ahol célunk szerint nem csak diákjainknak adunk hasznosítható tudást és garantált munkahelyet, hanem az őket váró cégeknek is azonnal bevethető munkatársakat" - mondta el Nyisztor József, a Training360 alapító tulajdonosa. "Fontosnak tartjuk, hogy a gyors munkakezdést követően se engedjük el tanulóink kezét, mikor már kellő tapasztalatot szereztek, egyéb képzésekkel segítjük a beilleszkedésüket. E további támogatás formáját a munkaadó cég, a munkavállaló és a Training360 közös döntése alapján határozzuk meg, így a lehető legjobban a céges igényeknek megfelelő megoldást kaphatnak a nálunk végzett hallgatók."

A januári csoportok indulását követően a következő program már március 20-án indul, így biztosítva folyamatosan az utánpótlást és a hatalmas piaci igények kiszolgálását.