Instant appokat tesztel a Google

Az új funkciónak hála egy appot nem kell letölteni ahhoz, hogy kipróbáljuk Androidon.

A Google még a 2016-os I/O rendezvényén beszélt először az Instant Appokról. Az androidos instant appok lényege az, hogy a fejlesztők akár a felhőn keresztül is elérhetővé tehetik a felhasználók számára az alkalmazásaikat, anélkül, hogy azokat bárkinek le kellene töltenie.

A remek ötlet ellenére nem sok hír szólt az újításról. Ez most változik, ugyanis a Google néhány fejlesztővel elkezdte tesztelni a funkciót: egyelőre a Periscope, a BuzzFeed, a Wish és a Viki támogatja. A Google jelenleg ezekkel a nagy nevekkel nézné meg, hogyan teljesít a funkció a gyakorlatban - ha kell, az esetleges hibákat is javítják.

Az androidos fejlesztők már most előkészíttethetik az appjaikat, hogy amikor az SDK-t kiadja a Google, akkor az appok készen álljanak. Az SDK várhatóan a következő néhány hónap során kerül elő.

A Google eredetileg 2016 vége előtt szerette volna élesíteni az újítást, de a késést látva valószínűleg hosszabb időbe telt a hibák javítása.