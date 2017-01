IObit Advanced SystemCare 10 Pro - szerezd meg egy előfizetéssel

Széles körű rendszeroptimalizáció mellett spyware-védelmet, és több tucat apró-cseprő segédprogramot is kínál az IObit fizetős alkalmazása, amely az év végi előfizetői akciónk alapcsomagjában is helyet kapott az 1 TB tárhely, és friss Office kliensek mellett.

A PC World 25. születésnapja alkalmából az Advanced SystemCare 10 kiadásának Pro változatát a PC World előfizetés részeként is megvásárolhatod, mindössze 19 980 forintért. A csomagba a 12 PC World magazinon felül 1 TB online tárhely, Office 365 Personal előfizetés, éves vírusvédelmi csomag, android adatmentő alkalmazás és többek között egy professzionális szoftverkarbantartó is került. Ha pedig ennél is többre vágysz, a prémium előfizetés részeként egy FSP külső akkumulátor, ajándék póló és plusz egy választható ajándék is a tiéd lehet. További részletek: pcworld.hu/elofizetes. Mire képes a segédprogram? Megmutatjuk neked.



Használatuk során a számítógépek rendszereit fokozatosan lelassítja az adatszemét. Ez régebben különösen sok fejfájást okozott, hiszen a jelenleg elterjedteknél gyengébb processzoroknak, továbbá a masszívan kevesebb rendszermemóriának köszönhetően érezhetően jelentkezett a probléma. Tegyük hozzá, hogy a Windows 7 előtt a Microsoft operációs rendszerei valamilyen oknál fogva idővel maguktól is behúzták a kéziféket, a felhasználóknak nem kellett kismillió programot, esetleg kártevőket telepíteniük a lassulás előidézéséhez. Egy ilyen környezetben adta magát, hogy komplett iparág épüljön az egy kattintással kezelhető PC-gyorsító programok köré.







Ezen iparág egyik jeles képviselője az IObit. A cég Advanced SystemCare 10 terméke ingyenes és fizetős változatban is elérhető, cikkünkben az utóbbiról lesz szó. A készítő webhelye szerint az alkalmazás egy all in one svájci bicska: többek közt felgyorsítja a PC elindulását és általános működését, kitisztítja a regisztrációs adatbázist és a háttértárat, növeli a privát szféra védelmét, a webkamerás eszközök esetében lefényképezi a számítógépünkre illetéktelenül bejelentkezni próbálókat, és valós idejű spyware-védelmet is kínál.



Az Advanced SystemCare 10 Pro elindítása után igényes kezelőfelület tárul a felhasználó elé. A menürendszere füles elrendezésű, alapértelmezetten a hétköznapok során leggyakrabban használt [Tisztítás és Javítás] nevű jelenik meg, méghozzá egy prominens [Ellenőrzés] gombbal. A gomb alatt testre szabható, hogy milyen tisztítási és optimalizációs műveletek fussanak le, ezek közül gyárilag csak a legfontosabbak vannak kipipálva. Az ellenőrzés lefuttatása után tételesen áttekinthetjük, hogy milyen optimalizációs tevékenységeket szeretne végezni a program, végül felhasználói jóváhagyásra életbe léptethetők a változtatások.

A szoftver főmenüjében négy további fül található, ezeken keresztül temérdek másodlagos fontosságú funkciót érhetnek el a felhasználók, nézzünk néhány érdekesebb elemet. A [Gyorsítás] fülön némi extra sebesség elérése érdekében bekapcsolhatjuk a nem feltétlenül szükséges folyamatokat leállító és memóriát felszabadító [Turbo Boost]-ot, míg az [App/Toolbar Cleaner] menüben kezelhetjük a telepített alkalmazásokat és a böngészős bővítményeket. Utóbbi nem beépített funkció, a gombra való kattintás után az Advanced SystemCare telepítése során csendben installált IObit Uninstaller Free program nyílik meg. A [Védelem] fülön többek közt bekapcsolhatjuk a valós idejű spyware-védelmet, a már említett kamerás betolakodófotózást, Windows 10 esetében pedig kikapcsolhatunk néhány privát szférát is érintő telemetrikai szolgáltatást. Az [Eszköztár] fül körülbelül két tucat apró-cseprő segédprogramot kínál, például biztonságos fájltörlőt, törölt fájlok visszaállítására kitalált programot, időzítéses rendszerleállítót. Az utolsó fül a [Műveletközpont] nevet kapta, ezen az IObit a további fizetős programjait próbálja rásózni a nagyérdeműre.



Tesztelése során az IObit Advanced SystemCare 10 Pro nem okozott semmiféle problémát a rendszerünk működésében. Érezhető gyorsulást ugyan nem tapasztaltunk, bár ez nem okozott meglepetést a jól karbantartott tesztgépünkön. Régóta vita van arról, hogy a rendszerkarbantartók ténylegesen hasznosak-e vagy sem, de az tény, hogy az IObit megoldása rendkívül gazdag funkcionalitással rendelkezik, így érdemes a Pro kiadását a gépünkön tartani, részletesen szabályozva a működését, egyedi szabályokat beállítva. Szerencsére erre a PC World előfizetőinek lehetősége van, amennyiben kihasználják az év végi akciónk előnyeit.