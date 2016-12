Játékos üzemmódot kap a Windows 10

Tegnap már beszámoltunk a Windows 10 Creators Update pár napja kiszivárgott belsős tesztelői kiadásának két érdekesebb újdonságáról. Röviddel később kiderült, hogy lapul egy harmadik nagy újítás is a build 14997 változatban, az egyelőre nem működőképes Game Mode aktiválása esetén az operációs rendszer át fogja állítani az erőforrások használatát, hogy jobban fussanak a játékok. Efféle funkciót több harmadik féltől beszerezhető program is kínál, azonban a Microsoftnak teljes hozzáférése van a Windowshoz, így sokkal hatékonyabb megoldással rukkolhat elő.

Hirdetés



Az újdonságot a Twitter rendszeresen Windows-előzeteseket buheráló WalkingCat felhasználója fedezte fel, röviddel később pedig a Windows Central forrásai is megerősítették a funkció létezését. Állításuk szerint a Game Mode nagyon hasonlóan működik ahhoz, mint ahogy az Xbox One is átállítja a működését, hogy a lehető leghatékonyabban fussanak a játékok.

.@h0x0d looks like Windows will adjust its resource allocation logic (for CPU/Gfx etc.) to prioritize the "Game" when running in "Game Mode"