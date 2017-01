Ugyanazt a jelszót használuk az összes online fiókunkhoz

A legfrissebb felmérések szerint az átlagos internethasználó ugyanazt a jelszót használja minden online fiókjához.

A Kaspersky Lab által végzett kutatás azt mutatja, hogy az internetfelhasználók többség nem használ megfelelő jelszót ahhoz, hogy hatékonyan védje magát az online térben. A kutatás kiderített három tipikus jelszó hibát is, amely megnöveli az internethasználat kockázatát. A felhasználó például ugyanazt a jelszót használja több fiókhoz is, ami azt jelenti, ha az egyik jelszó kiszivárgott, akkor további fiókok is védtelenek lesznek. Második tipikus hiba a könnyen feltörhető, gyenge jelszavakat készítése. Ám a jól kitalált jelszó sem nyújt teljes védelmet, ha azt nem megfelelően tárolják. Gyakori hiba a hanyag jelszókezelés, az illetéktelen behatolóknak így nem is kell megfejteniük a kódot, elég ellopniuk.

"Figyelembe véve a magán- és szenzitív információkat, amit manapság az interneten tárolunk, az embereknek több figyelmet kéne fordítaniuk a hatékony jelszavas védelemre. Ez nyilvánvalónak tűnik, ugyanakkor sokan nem veszik észre, hogy milyen könnyen csapdába eshetnek, ha ilyen egyszerű jelszó hibákat követnek el. Ezek a hibák gyakorlatilag kinyitják az ajtót a levelezőrendszerünkhöz, a bankszámlánkhoz, a személyes fájlokhoz stb." - mondta Andrei Mochola, a Kaspersky Lab Consumer Business részleg vezetője.

A kutatások eredményei azt mutatják, hogy az emberek nagy részének (majdnem minden ötödiknek - 18%) próbálták már feltörni fiókját, ezzel szemben mégis kevesen rendelkeznek igazán hatékony jelszóval. Például, az internetfelhasználók mindössze harmada (30%) alkalmaz új jelszavakat a különböző online fiókokhoz vagy számlákhoz és aggasztóan nagyarányú ember használja ugyanazt a jelszót minden online fiókjához. Amennyiben az egyik jelszó kiszivárgott, nagy az esélye, hogy további fiókokat is feltörjenek és így további személyes adathoz hozzáférjenek.

Az erős jelszó nagyon fontos

Az emberek többsége nem hoz létre elég erős jelszót. Csupán 47% használja a kis- és nagybetűk kombinációját és 64% alkot betűk és számok keverékéből jelszót annak ellenére, hogy az átlagos felhasználó is úgy gondolja, erős jelszavakra van szükség az online banki- (51%), az e-mail- (39%) vagy az online bolt fiókok (37%) védelméhez.

A tanulmányból az is kiderül, hogy az emberek valóban rosszul bánnak jelszavaikkal - megosztják másokkal és nem biztonságos módszerekkel emlékeztetik magukat, ha netán elfelejtik (pl.: nem megfelelő biztonsági kérdések). Majdnem minden harmadik ember (28%) megosztotta jelszavát egy közeli családtaggal, és minden tizedik (11%) a barátokkal, lehetővé téve ilyen módon a jelszavak véletlen kiszivárgását. A felmérésben részt vevők egyötöde azt (22%) is elismerte, hogy jegyzettömbre írta le a jelszavakat, de ez továbbra is veszélyes, hiába erős a jelszó, mert mások számára is elérhető és látható.

Forrás: Kaspersky kutatás