Közvetlen rivális állíthat a Chrome OS-nek a Microsoft

A közelmúltban már jó néhány alkalommal hallottunk a Windows 10 egyelőre bejelentetlen Cloud kiadásáról, a ZDNet-nél dolgozó Mary Jo Foley most belsős forrásokból származó, érdemi információkat szerzett a termékkel kapcsolatban. A beszámolója szerint az új rendszert a Google Chrome OS közvetlen riválisának szánja a Microsoft, és specifikusan az oktatási piacon szeretne érvényesülni vele, az átlagos fogyasztóknak jó eséllyel nem fogja reklámozni a terméket.



Ennek van egy nagyon specifikus oka: az értesülések szerint a Windows 10 Cloud kizárólag az univerzális alkalmazásokkal lehet kompatibilis, a megboldogult Windows RT-hez hasonlóan nem lesznek futtathatóak rajta a klasszikus Win32 szoftverek. Elsőre furcsának tűnik a döntés, hiszen a Windowst pont az óriási szoftverkínálata teszi sokkal vonzóbbá a Chrome OS-nél. A jelek szerint a Microsoft úgy gondolja, hogy funkcionalitás tekintetében még így is sikerül többet ajánlani a Chromebookok által nyújtottnál.

.@bdsams @tfwboredom first saw it in SDK 15003 pic.twitter.com/kO2bey6Ofy