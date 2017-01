MacBookokra megy a Night Shift

Az Apple végre elhozza a Macekre és a MacBookokra is az éjszakai módot.

A számítógép-képernyők világos kék és fehér ragyogását gyakran tekintik az álmatlanság egyik okának. Késő este laptopot vagy okostelefont használva felborulhat a szervezet természetes ritmusa, az alvással együtt.

Az Apple iPhone-ja egy ideje már igyekszik ezt megelőzni a Night Shift funkcióval, ami narancssárga árnyalat felé viszi a képernyőt az éjszakai órákban.

A Night Shift most azonban végre Macekre és MacBookokra is megérkezik. A MacRumors arról számolt be, hogy a funkció bekerült a macOS egyik bétájába - ez pedig arra utal, hogy a jövőben mindenkihez eljut.

Nem az Apple találta fel persze ezt a funkciót - az F.lux nevű alkalmazás például már nagyon régen létezik, pont ugyanerre jó, és igazából az Apple még törölte is iOS-ről, amikor kiadta a Night Shiftet.

A szoftver jelenleg is elérhető macOS-re - színérzékeny munkáknál pedig könnyen kikapcsolható.