Már a Facebook is támogatja a hardveres azonosítókulcsokat

A többség számára persze egyszerűbb a mobilos kódgenerátor használata.

A héten újabb kéttényezős hitelesítési eljárás vált elérhetővé a Facebookon, az SMS-ben való kódküldés és az offline mobilos kódgeneráló alkalmazások után az U2F szabványú hardveres azonosítókulcsok is támogatottá váltak. A többség valószínűleg még nem látott még ilyen kulcsot, hiszen meglehetősen új technológiáról van szó, a pendrive-nak tűnő termékeket elsősorban a kétlépcsős hitelesítések gyors és könnyű lebonyolításához találták ki, kódok beírogatása helyett csak be kell dugni ezeket egy USB kapuba.





Hirdetés



Weboldalakon való bejelentkezéshez egyelőre a Google Chrome és az Opera böngészőkben használhatóak az U2F kulcsok, de előbb-utóbb persze a riválisokban is megjelennek majd a szükséges fejlesztések. Maguk a kulcsok aránylag könnyen beszerezhetőek, több modell is kapható olyan bruttó 7-8 ezer forint környékén. A Facebook mellett például a Google és a Dropbox felhasználói fiókok is védhetőek U2F kulcsokkal.







(Forrás: Tom's Hardware)