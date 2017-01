Már több letöltési mappát is kezel a Steam

Mostantól egynél több meghajtót is használhatunk a játékok tárolására.

Mindenki máshoz hasonlóan a gamerek is imádják az SSD-ket, ám a jelenlegi megfizethető modellek nem nevezhetőek óriási kapacitásúnak. Ez problémát jelent a gamerek számára, hiszen óriásira duzzadt a játékok mérete, így egy SSD beszerzése ellenére jó eséllyel szükségük lesz egy nagyobb kapacitású merevlemezre is. A Steam kliensben eddig is átállítható volt a letöltési mappa, de csak egyet lehetett megadni, így a játékosok vagy gyors és kicsi SSD-re, vagy pedig a lassú és nagy merevlemezre menthették a játékaikat.





A Steam stabil verziójához tegnap elérhetővé vált frissítéssel megoldódott a probléma, ugyanis mostantól több meghajtón is kijelölhető olyan mappa, amelyet játékok tárolásához használhat az alkalmazás. Ennek köszönhetően a leggyakrabban játszott vagy legnagyobb rendszerigényű játékok mehetnek az SSD-re, a többinek pedig jó lesz a lassabb merevlemez is.







A második meghajtót a Steam → Beállítások → Letöltések → Steam könyvtármappák menüben tallózhatják be a felhasználók. A már telepített játékok utólag is átmozgathatóak az egyik meghajtóról a másikra, ehhez az áthelyezni kívánt játék steames Tulajdonságok ablakát kell behozni, annak a Helyi fájlok fülén található a szükséges opció.



(Forrás: Artem Russakovskii, Lifehacker)