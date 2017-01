Nincs értelme antivírust telepíteni az újabb Windowsokra?

Jelenleg magától értetődő tényként kezeljük, hogy a windowsos számítógépekre muszáj valamiféle vírusirtót telepíteni, mégpedig lehetőség szerint egy fizetős megoldást. A biztonsági kutatók már évek óta mormognak arról, hogy az antivírusok közel sem olyan jók, mint azt a többség feltételezi, azonban a témában szakértőknek számító szakemberek a lehető legritkábban hajlandóak nyilvánosan kiteregetni a szennyest. Jó néhányan a napi munkájuk miatt kénytelenek jó viszonyt ápolni az antivírusokat készítő cégekkel, plusz azok publikus megszégyenítése problémát okozhatna a munkáltatójuknak, veszélybe sodorhatná az állásukat.

A héten némi rés támadt a pajzson, ugyanis a Mozilla egyik volt szoftvermérnöke egy novemberi twitteres veszekedés apropóján - és a szólásszabadságát kihasználva - leírta az őszinte véleményét a blogjában: Windows 8.1 és Windows 10 rendszerekre nincs értelme külön antivírust telepíteni, a beépített Windows Defender teljesen megfelel a célra. Elsőként is kevés meggyőző bizonyíték van arra, hogy a Defender rosszabb valós körülmények közti védelmet biztosítana az alternatív termékeknél, ám az igazi problémát mégis az jelenti, hogy rendkívül sebezhetőnek bizonyultak a harmadik felektől származó antivírusok.

@VessOnSecurity @codelancer @taviso You misunderstand your own ignorance. AV is my single biggest impediment to shipping a secure browser.