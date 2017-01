Remek kényelmi újítást kap a Firefox 53

Könnyen kereshetőek lesznek a hosszú legördülő menük.

A böngészők használhatóságának értékelésekor általában a fő kezelőszervek elhelyezése, a bővíthetőség, továbbá a működés sebessége jelentik a legfontosabb szempontokat. Nem véletlenül, de persze az ördög gyakran a finom részletekben rejlik, az olyan apró funkciókban, amelyek gyorsabbá és kényelmesebbé teszik a hétköznapok során az internetezést.





A jelenlegi tervek szerint 2017. április 18-án elérhetővé váló Firefox 53 böngésző tartogat majd a felhasználók számára egy ilyen apró, ám szuper hasznos fejlesztést: a weblapok rengeteg - legalább 41 elemet tartalmazó - lenyíló menüinek tetejére kerül egy keresőmező, így gyorsan szűkíthető lesz a listában lévő elemek köre; például egy országokat tartalmazó listában nem kell majd sokat görgetnünk Magyarország megkereséséhez.



A témánál tartva valószínűleg sokan nem tudják, de a népszerű böngészőkben már most is akad egy hasonló funkció, a listákat lenyitva gépeléssel is ráugorhatunk a listaelemekre.



