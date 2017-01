Rengeteg újítást kapott a Windows 10 új előzetese

A jövő héten megérkezik majd az ISO-képfájlos telepítőkészlete is.

A Microsoft még a múlt héten ki szerette volna adni a Windows 10 Creators Update idei első publikus előzetesét, azonban a build 15002 változatban gondok akadtak a Windows Update működésével. Mindenki azt hitte, hogy a héten esetlegesen megérkező következő előzetes egy ennél frissebb build lesz, ám hétfő este a cég mégis kiküldte a fast ringen lévő tesztelőknek a kérdéses változatot. A jövő héten ISO-képfájlban is elérhetővé válik majd, azaz tisztán is telepíthetik majd az érdeklődők.





A vállalat utoljára bő egy hónappal ezelőtt adott ki Windows 10 előzetest, így a vártnak megfelelően rengeteg kisebb-nagyobb újítást hozott a build 15002. Az új és javított funkciók teljes listáját a Microsoft angol nyelvű blogbejegyzésében találják az érdeklődők, de persze kimazsoláztuk a legfontosabb tudnivalókat.







A Windows 10 Insider Preview build 15002 főbb újdonságai:

- Microsoft Edge: egy lenyitható felületen gyorsan megtekinthető a betöltött fülek előnézete, ikonállapotúra kicsinyíthetőek a fülek, click-to-run lett az Adobe Flash, hatékonyabbá vált a kezelőfelület egyes elemeinek renderelése, elérhető a könnyű online fizetésre kitalált Payment Request API;

- mappák hozhatóak létre a csempék kategorizált tárolására a Start menüben;

- megújult a megosztási felület;

- már a kijelző kijelölt részeiről is készíthetőek képernyőképek (Win + Shift + S);

- számos alkalmazás jobban néz ki a magas pixelsűrűségű kijelzőkön, a régi alkalmazásoknál a Tulajdonságok → Kompatibilitás menüben kényszeríthető az új skálázási módszer;

- simább animációt kapott az ablakok átméretezése;

- egyszerűbbé vált a VPN beálítása;

- könnyebbé vált a modern alkalmazásokba való bejelentkezés a több online felhasználói fiókot használók számára;









- már a Windows 10 telepítőprogramjában is bekapcsolható a Narrátor (CTRL + Win + Enter);

- alapvető Braille-támogatás;

- a könnyebb használhatóság érdekében egy kicsit átszervezték a Gépház opcióit;

- már a Gépházban is átállítható a kijelző felbontása;

- bemutatkozott az alacsony kékfény-kibocsájtású üzemmód, a földrajzi hely és dátum/idő függvényében a Windows akár automatikusan is képes állítgatni a monitor színhőmérsékletét;

- bekerült a Windows témakezelő panelje a Gépházba;

- súlyos rendszerhiba esetén az insidereket mostantól kék helyett Zöld Halál fogadja;

- Windows Update: a Professional / Education / Enterprise kiadásokban letiltható a driverek frissítése, 35 napig leállítható a patchek telepítése;

- a kiválasztott számítógépeken a Microsoft egy új akkus üzemidőt növelő fejlesztést kezd el tesztelni, amely automatikusan visszafogja a háttérben futó alkalmazások erőforráshasználatát.