Telepíthető Windows 10 Insider Preview build 15007

Ez már a második Creators Update előzetes a héten.

Bő egy hónapnyi csend után hétfőn elérhetővé vált a Windows 10 Creators Update idei első publikusan tesztelhető előzetese. A build 15002 kismillió kisebb-nagyobb újdonságot hozott, a jövő héten ISO-telepítőkészletben is letölthetővé válik. A Microsoft ezzel nem fejezte be a fast ringen lévő tesztelőkről való gondoskodást, csütörtök este számítógépekre és okostelefonokra is elérhetővé vált a build 15007 jelzésű Insider Preview.





A két buildszám közti minimális különbségből sejthetően az éppen aktuális előzetes az elődjétől eltérően csak moderált mennyiségű újítással rendelkezik. A Microsoft Edge ikonállapotúra kicsinyített lapjai mostantól megoszthatóak az OS beépített Megosztás funkcióján keresztül, képes más böngészőkből adatokat (könyvjelzőket, előzményeket, mentett jelszavakat és egyebeket) importálni, továbbá kapott pár reszelést a beépített jegyzetelő funkciója.







További érdekesebb újdonságok: szebb és helytakarékosabb görgetősávok az UWP alkalmazásokban, a Műveletközpontba küldött értesítések előrehaladást mutató (progress bar) elemeket is mutathatnak, új Bluetooth API-k váltak elérhetővé a fejlesztők számára. Végül megemlítendő, hogy hamarosan már grafikus témák is letölthetőek lesznek a Windows Áruházból.



(Forrás: Microsoft)