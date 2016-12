Új tesztekkel készül a Futuremark

A DirectX 12-re és a Vulkan API-ra építenek majd a Futuremark új tesztjei.

Újabb játékteszteken dolgozik a Futuremark, amelyeket értelemszerűen a 3DMark csomagjába épít majd bele.

Az egyik teszt a DirectX 12 előnyeit aknázza ki, azonban nem annyira megterhelő a hardverek számára, mint a Time Spy.

Elsősorban a notebookokban lévő hardvereket célozza meg, továbbá a tömegek számára kínált videokártyák piacáról a belépőkategóriát.

A Futuremark másik újdonsága a Vulkan 3D grafikus API-ra épít majd - ez Windowsra és Androidra egyaránt várható.

Az is kiderült, hogy a cég a virtuális valósághoz szánt tesztekkel is készül, remélhetőleg PC-s és mobilos platformokon is hamarosan elérhetővé válnak ezek.

A Futuremark az újdonságait a 2017-es CES-en mutatja be.