TESZT: Lenovo Ideapad Y910-17ISK - Mindent bele!

Semmit sem spórolt ki legújabb csúcsnotebookjából a Lenovo, ami hozza az asztali PC-k teljesítményét, jól is néz ki és tartogat néhány kellemes - plusz egy nagyon kellemetlen - meglepetést.

A gamer notebookok ideje eljött - amit leginkább az Nvidia GeForce GTX 10-es GPU-generációnak köszönhetünk. Persze az Intel is iparkodott, így azért az elődnél jelentősen erősebb grafikus chipek mellé megfelelő processzort, RAM-ot és tárolót pakolhatnak a gyártók.





A Lenovo az Y-szériával már megvetette a lábát a gamer laptopok piacán és nálunk is járt többféle modell az elmúlt időszakban. A kisebb, Y700-as notebookoknál nagyon jó húzás, hogy hiába a néha kicsit szerényebbre vett teljesítmény, a gyártó nem adott lejjebb a gép dizájnjából és a felhasznált alapanyagokból. Az Y900 már más tészta, a 17,3"-os kijelzővel szerelt notebookok felső kategóriájában szállt versenybe ez a modell, aminek ezúttal a legújabb, Y910-es jelölésű változata jutott el tesztlaborunkba.



Nincs kompromisszum

A jól ismert Y-logóval díszített gépház ezúttal is teljes alumínium borítást kapott, miközben vastagsága nem borzalmas. Ezzel szemben súlya már tekintélyes, a 4,6 kg még ebben a mezőnyben is soknak számít. Az alumínium fedlapon más díszítést nem találunk, ellenben a zsanérnál, hátul elhelyezett hűtőbordák nagyon jól mutatnak. A gép alja is izgalmas, a szintén alumínium borítást több helyen is piros fémráccsal védett háromszögek törik meg. Ezek a hűtés, illetve a hangzás miatt kerültek a gép aljára, de látványnak sem utolsók.







A fedlapot kinyitva egy fényes üveglappal védett, full HD felbontású IPS-panel fogad. A védelem tükröződése nem a legjobb, ellenben így a káva csak bekapcsolt monitornál látszik. A panel kellően világos, a betekintési szögek szuperek és a frissítésen is javítottak, így a 60 helyett 75 Hz-es vertikális frissítést kapunk, karöltve a G-Sync technológiával. A FHD felbontás ideális még ebben a méretben is, de azért csúcsgép lévén a 120 Hz-es panelnak jobban örültünk volna.







Alul egy szokatlan billentyűzet fogad. Ez természetesen gombonként programozható és teljes mértékben mechanikus kialakítású. Itt a Lenovo egyedi megoldást választott, és valóban megkapjuk a mechanikus érzést, ráadásul a gombok gyorsak és nagyon kényelmesek. A tasztatúra elrendezése szuper, nem összezsúfolt, a WASD-négyest pedig még külön ki is emelték. A gamerek számára jó hír, hogy még extra makró gombokat is kapunk, amiket könnyedén és gyorsan felprogramozhatunk.







A csuklótámasz szintén szokatlan, gumírozott hatású és érdes felület, ami kiemelkedik a tasztatúra síkjából. Ez első ránézésre furcsa, ám használat közben azonnal bebizonyosodott, hogy kényelmes és segít, hogy még néhány extra órával megtoldjuk játékidőnket anélkül, hogy a csuklónk megfájdulna.







A gép oldalán rengeteg csatlakozót találunk, de optikai egység nem fért a házba. Utóbbit a Lenovo egy USB-s Blu-ray íróval pótolta, amit a dobozban megtalálunk. A portok között az USB 3.0-n felül ott a Thunderbolt 3, a kártyaolvasó, HDMI és DP kimenetek, viszont Real Sense 3D kamerát, ujjlenyomatolvasót, LTE modemet nem kapunk. A hálózatos részért a Killer párosa felel és ezzel nincs is semmi gond, a kiváló szoftver segít abban, hogy a játékok kellő prioritást kapjanak és minimális, vagy még inkább zéró legyen a lag.



Master Race inside

Az Ideapad Y910-17ISK-nak van egy roppant jó tulajdonsága: egyetlen játékban sem hagy minket cserben. A központi egység egy tuningolható Core i7-6820HK - az egyik legerősebb CPU, amihez szerényen 64 GB RAM-ot pakolt a gyártó. De hogy ne csak ez legyen meghökkentően sok, a tárhely sem hétköznapi: két darab, fél-fél TB-os Samsung PCIe NMVe SSD-t kapcsolt RAID 0-ba, majd erre telepítette a Windows 10-et. A szekvenciális teljesítmény így eléri a 3 GB/s-os értéket, ami hihetetlenül gyors adatátvitelt jelent. Mondjuk éppen emiatt érdekes, hogy nem indul túlságosan gyorsan a rendszer (bár ez néhány másodpercet jelent csupán). Hogy extra tárhelyből se legyen hiány, egy 1 TB-os HDD-t is kapunk másodlagos tárolóként.







A bivalyerős alapokhoz egy GeForce GTX 1070 kapcsolódik 8 GB VRAM-mal, ami van olyan erős, mint egy asztali GTX 1070 kártya, hiszen ugyanaz a GPU (sőt, még több shadert is kapott), mint a PCIe kártyára szerelt chip, csupán az órajele szerényebb egy kicsivel. Akit ez zavar, annak egyetlen gombnyomás csupán ennek orvoslása: a billentyűzet bal felső sarkában található Turbo gombot kell megpöccintenie és máris turbó sebességre kapcsol a gép CPU-ja és GPU-ja.



Összegzés

A teszt során kiváló játékélményt nyújtott az Y910: a mérések alatt a szupergyorsnak bizonyult, amiben jelentős szerepe volt az erős CPU-nak és a RAID 0-ba kapcsolt SSD-knek is. Az üzemidő persze nem vetekszik az üzleti, alacsony fogyasztású ultrabookokéval, de ez itt nem is annyira cél. Ellenben ami fontos, az a hűtés, aminek a zajszintje nem zéró, de nem is visító és a hőmérsékletek is kellően alacsonyak (71 Celsius fok, 100%-os terhelés mellett). Ami teljesen lenyűgözött minket, az a hangzás, ami szuper: erőteljes, hangos és pont annyira színezett, hogy játékok alatt előszeretettel csavarjuk fel a hangerőt. A Lenovo túl sok hulladékszoftvert sem erőltet ránk, az Y-os vezérlőpult jól eltalált és hasznos, a tuningot látványos animáció is kíséri.







Az Ideapad Y910-17ISK bizonyította, hogy egy gamer notebook is lehet annyira jól használható és erős, akár egy asztali gamer PC, ráadásul nagyon jól néz ki és valóban nincsenek kompromisszumok. A Lenovo mérnökei kiváló munkát végeztek, ez a gép méltán foglal helyet a csúcskategóriában, de persze mindennek a csillogásnak és topsebességben van egy árnyoldala is: ezért a konfigurációért nagyjából 1 millió forintot kell fizetnünk, ez pedig borzalmasan sok pénz. Ha megnézzük, hogy már 500-600 ezer forintért kapunk Core i7-tel és GTX 1070-nel szerelt, 17"-os gamer notebookot, még magasabbnak tűnik ez az ár, azonban nem nehéz belátni, hogy a prémium komponensek roppant drágák. Persze az Y910-ből is lehet szerényebb, egy SSD-vel, kisebb CPU-val és kevesebb RAM-mal szerelt modellt találni, ilyenkor pedig már az ár is sokkal barátságosabb, miközben a szuper külsőt és azért jó néhány extrát még megkapunk.