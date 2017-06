Lesz moduláris gamer notebook és kihal-e az asztali PC? – Interjú az Asus RoG-csapattal

Meddig élnek még az asztali PC-k? Készül-e valaha bővíthető gamer notebook? Múló hóbort csupán a LED-es PC-világítás? Mindenre kaptunk választ néhány vezető hardverfejlesztőtől.

Hiába kelünk és fekszünk hardverrel, hiába vagyunk ott minden fontos rendezvényen, mindig akad néhány olyan kérdés, amelyekre a hivatalos közleményekben, előadásokon nem kapunk választ. Ezeket a kérdéseket most feltettük az Asus RoG márka mögött álló fő fejeseknek, köztük Jackie Hsu-nak. Szerencsére ők nem voltak szívbajosak kertelés nélkül válaszolni minden kérdésünkre. Most mindent megtudhattok ti is!

PC World: Hogyan látod a gaming PC-k jövőjét? A notebookok átveszik az uralmat, vagy marad hely az asztali PC-knek is mondjuk az elkövetkezendő 5 évben?

Jackie Hsu: Bámulatos fejlesztéseket láthattunk a gaming notebookok világában az elmúlt években, aminek eredménye a RoG Zephyrus is: nem is olyan rég elképzelhetetlen lett volna ilyen vékony gépben ekkora számítási teljesítmény. Ugyanakkor hiába az egyre erősebb notebookok, az asztali PC rugalmasságát soha nem fogjuk megkapni, ahogy a bővíthetőség és a portok száma is limitált egy hordozható PC-n. Ebben mindig is sokkal jobb lesz az asztali gép. Ha valaki gamer notebookot választ, mindig azt tanácsolom neki, hogy egy kicsivel jobbat vegyen, mert később csak a háttértárat fogja tudni cserélni és talán memóriát bővíteni.

PC World: A gaming laptopok fénysebességgel avulnak el. Várható, hogy itt is megjelenik némi modularitás, flexibilitás, például cserélhető VGA, mint anno az MXM-technológiával?

Jackie Hsu: A múltban létezett egy olyan technológia, az MXM, ami lehetővé tette a mobil gépekben a GPU cseréjét, illetve a processzorok is foglalatba illeszkedtek. A RoG fejlesztői laborjaiban aktívan foglalkozunk a moduláris(abb), bővíthető gamer notebookkal, de ezek a szabványok és megoldások nagyon rosszul hatnának a mostanára elért elegáns dizájnra és csendes működésre. Márpedig ebből mi már nem szeretnénk alább adni.

PC World: Nagyon megörültünk a jól sikerült Ryzen-nek. Vajon visszatér az Intel-AMD csata, amire annyi éven keresztül vártunk?

Jackie Hsu: Az Asus mindegyik, a vásárlók körében népszerű, valamint ígéretes platformhoz fejleszt alaplapokat, hogy mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb komponenst. Az AMD Ryzen kiválóan sikerült, nagyon erős és fejlett, tuningban is jól teljesít, de az alsóbb régiókban is sikerre számíthat. Nagyon izgatottan várjuk, mit hoz a kiegyenlítettebb Intel-AMD processzorpiac, és igyekszünk mindegyikből a legtöbbet kihozni. Hogy mennyire komolyan vesszük a Ryzent, azt mi sem mutatja jobban, mint a RoG Strix családban most bejelentett Ryzen+Radeon alapú gamer notebookunk, a GL702ZC.

PC World: Belátható időn belül lesznek vajon olyan erősek az integrált GPU-k, mint a belépőszintű videokártyák, hogy eSportra ne kelljen más, csak iGPU?

Jackie Hsu: Abszolút felhasználófüggő, hogy mit tekintünk elégségesnek egy játék esetében, legyen szó a grafika részletességéről, vagy a sebességről. A processzorokba integrált grafikus chipek még erősebbek lesznek az elkövetkezendő időszakban, erre odafigyelnek a chipgyártók, de véleményem szerint a dedikált GPU-k szintjét nem érik el, így aki nagyobb sebességre vágyik nagy felbontás és szép grafika mellett, mindenképpen lépjen túl az integrált megoldásokon.

PC World: Az RGB-ről szól a Computex kiállítás, mindenkinél minden világít - az Aura Sync pedig fejlődik. Ez az egész csak múló divat csupán vagy hosszú távú szolgáltatás lesz?

Jackie Hsu: Nagyon komolyan gondoljuk az Aura Sync rendszerünket és hosszú jövőt jósolunk neki. A mostani Computex alkalmával még több Aura Sync-kompatibilis eszközünk jelent meg és egyre több komponensgyártó is csatlakozik hozzánk különféle perifériákkal. Nagyon fontos mérföldkő a nyitott, bárki számára letölthető Aura SDK fejlesztői környezet, amely lehetőséget ad arra, hogy bárki Aura Sync kompatibilis eszközt készítsen, illetve olyan világítási megoldásokat dolgozzon ki, amikre mi nem is gondoltunk. A rendszert hamarosan egyéb, nem PC-s eszközökkel is bővíteni szeretnénk, így például lámpákkal, amelyeket nem mi gyártunk, de tökéletesen együttműködnek az Aura Sync rendszerrel, így PC-nkről vezérelhetjük teljes szobánk világítását.