Az X299 lelke – kipróbáltuk az Intel csodafegyverét

Az Asus nem várta meg, amíg az Intel szép lassan kicsöpögtet minden információt az új platformról, inkább kész rendszereken mutatta meg nekünk, mire számíthat az, akinek tengernyi pénze van PC-re. Plusz lelepleztük a show trollját!

Hosszú-hosszú évekig uralkodott a HEDT-világban az Intel - igazából már kevesen hittek abban, hogy bárki valaha is betörhet a szupererős asztali PC-k piacára, de akkor az AMD megrázta magát, néhány év alatt újra, az alapoktól felépített egy CPU-t, majd ezzel a Ryzennel megmutatta, hogy igenis van mitől félnie az Intelnek. Persze a válaszra sem kellett sokat várni, az Intel azonnal cselekedett, előrébb hozta a következő csúcsplatform bejelentését, és egy kicsit fel is turbózta a teljesítményt, hogy még véletlenül se legyen konkurenciája.

Asus X299 - az új király

Prime, RoG, TuF - aki valaha nézett már komponens árlistát, találkozott ezekkel a nevekkel. Ezek alatt a nevek alatt csoportosítja az Asus alaplapjait és ez nincs másképp az új Intel csúcsplatform, az X299 esetén sem. A kategória a Prime-családdal indul, amit a sorban a TuF követ, majd a RoG zár - ráadásul mindegyikben találkozunk jó kis újdonságokkal.

Belépő a HEDT-klubba

A High End Desktop PC-k világa mindenki számára csábító: nincsen homokóra, várakozás, 2 perces Windows töltőképernyő, szaggató játék vagy hiányzó szolgáltatás, csak nettó csúcsteljesítmény és prémium érzés. Igen ám, de ezért rengeteget kell fizetnünk. Ha mégis szeretnénk épp ésszel felfogható összegből nagyon erős munkaállomást, ami később még tovább bővíthető, az X299-es platformon indíthatunk egy 4-magos Kaby Lake-X processzorral, hozzá pedig egy Prime X299-es alaplappal. Ebből többet is bemutatott az Asus, mi mégis legjobban a Deluxe kiadásnak örültünk, ami hozza a megszokott Deluxe fehér pajzsot és prémium audiot, valamint új extrákat is. A chipkészlet hűtőjének egy része például leszerelhető, ez alá pakolhatjuk M.2-es SSD-nket, hogy a túlmelegedés miatt ne lassuljon le. A másik érdekes extra a LiveDash OLED kijelző, ami az alaplap közepén kapott helyet és egy szoftverrel beállíthatjuk, hogy mit is jelenítsen meg: például a CPU hőmérsékletét, terheltséget vagy éppen egy animált GIF-et - csodás kis extra, bár kicsit nagyobbnak még jobban örülnénk. Persze az Aura Sync sem maradt le, sőt, még több a LED, van programozható alaplapi csatlakozó és az SDK-val hamarosan okoslámpánkat is vezérelhetjük PC-nkről (erről bővebben a RoG-os cikkünkben olvashatsz).

Még napestig sorolhatnánk az extrákat, mint például a DIMM.2-foglalatot, ami szintén az M.2 hűtésén és elhelyezésén segít, vagy az egyre gyakoribbá váló 10 GbE kártyát és a 802.11ad Wi-Fi ac vezérlőt (akár alaplapra szerelve), de ezeket már inkább a tesztlaborban, élőben kipróbálva mutatjuk majd meg nektek.

TuF és RoG a maximalistáknak

Feljebb lépve máris az új, X299 TuF Mark I és II lapok fogadnak, amelyek között igazából csak a Thermal Armor megléte a különbség. Ez továbbra is pajzsként funkcionál, illetve a chipkészletnél kapott egy ventilátort, ami az M.2-t is hűti, hogy még véletlenül se melegedjen túl NVMe tárolónk. Ez utóbbi lehet, h néhány felhasználónak rossz pont, de zárt házban, extrém meleg környezetben kapóra fog jönni, hogy extra stabil a lapunk és soha nem melegszik túl.

A főszerep természetesen a RoG lapoké. Itt a Rampage VI Apex-be azonnal belehabarodtunk…volna, ha nem kaptunk volna egy extreme lapot is, de menjünk sorban. Az Apex egy minden földi jóval megkent csúcslap, aminek egyik különlegessége, hogy a SATA portok magasságában kivágtak belőle egy jó darabot. Ezzel a portok kb. 45 fokban elforgatva néznek felfelé, ami a csatlakoztatás miatt hasznos főleg. A VROC-vel is itt találkoztunk működés közben. Ez nem más, mint a Virtual RAID on CPU, aminek segítségével akár 4 M.2 NVMe SSD-t is összekapcsolhatunk. Ehhez egy x16-os kártyát is biztosít az Asus, viszont a RAID 0-nál bonyolultabb kiépítésekhez egy hardveres kulcsra lesz szükség, amit bizony pénzért külön kell megvennünk.

Az Apexet emellett tuning közben is láttuk. A RAM-tuningnál az AVX-osztót alkalmazva stabilan ment alapfeszültségen is a 4000, illetve kis finomhangolással a 4338 MHz-es effektív RAM-órajel, ami szép teljesítmény. De ez nem minden, az Apex már így is 8 világrekordot tart, a 4-magos Kaby Lake-X-et sikerült 7560 MHz-en stabilan járatni és további 20 teszten azonnal átvette a vezetést a világranglistákon.

Üveges lap

Az Apex belevaló egy alaplap, de az Extreme még erre is lapot húzott. Kapott ugyanis egy speciális, leginkább a TuF-ra hajazó dizájnú pajzsot, amin speciális technológiával egy tükör felületet hoztak létre. Ez a felület Aura Sync rendszerben teljes RGB világítást kapott, és itt bizony nem a szimpla kis LED-es látványt kapjuk, hanem egy egészen más, sokkal látványosabb, tényleg szuper jó effektet, ami még azoknak is tetszeni fog, akiknek nagyon határozott ellenvéleményük van az RGB-LED-mániáról.

A nap fekete nindzsája

Csodálatos órákat töltöttünk Intel és X299 bűvöletben, de volt egy kis RoG kendő, ami alatt egy igazi troll lapult. Ez a showra bejutott, szintén RoG-lap a Zenith Extreme nevet kapta. Nem ismerős, ugye? Azért, mert ez egy X399-es lap, amibe nem Intel, hanem AMD CPU pakolható, sőt, abból is a Threadripper CPU! És ha már új RoG lap, minden létező extrát megkapott, beleértve az Aura Syncet, a Dimm.2-t, az M.2 hűtőt, 10 GbE LAN kártyát és sok minden mást is. A videón láthatjátok, milyen szépség is valójában a Zenith Extreme!