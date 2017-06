ROGtön elámultunk az ASUS gamer-standján

Még mindig van videónk a Computexről: az ASUS külön óriás-standot állított fel a játékosoknak szánt hardvereinek, mi pedig végigmutogatjuk, mi mindent láttunk rajta.

Ha valaki a hardvergyártók közül komolyan veszi a játékosokat, az az ASUS: a speciális célcsoportnak létrehozott Republic of Gamers márkanév alatt folyamatosan jelennek meg olyan hardverek, amelyek mindig valami újat és izgalmasat jelentenek a színtéren.

Most sem volt ez máshogy, hiszen már a Computex nulladik napján bemutatták például az Nvidia új technológiájára épülő, hipervékony gaming notebookot, a Zephyrust, amit most működés közben is megnézhettünk. Oké, a vékony gépházon azért lehet érezni némi melegedést, de olyan extrém visszásságokat, amiktől több véleményezőnk is tartott (például, hogy tojást lehet majd sütni rajta) egyáltalán nem tapasztaltunk. Egy kiállítási nap végefelé voltunk a standon, ahol folyamatosan futott játék a tesztgépen, és tény, hogy hűtőgép kiváltására már nem volt alkalmas, de a gázrezsót sem erre fogjuk lecserélni (viszont a játékra szánt PC-nket szívesen cserélnénk, na).

Megnéztük a Hero és Scar nevű, Zephyrusnál természetesen azért olcsóbb kiadású játékgépeket is, amiket kifejezetten e-sportos igények alapján készített a tajvani cég. Előbbit a MOBA játékokra, utóbbit az FPS-ekre kihegyezve rakták össze, és bár egy kicsit "műanyagosabb" az összhatás a fent említett csúcsmodellhez képest, mindkét laptop olyan strapabíró egységnek tűnik, amit nyugodtan hurcolhatunk magunkkal a legzúzósabb partikba is.

A már ismert sztárok mellett azért találtunk egyéb érdekességeket is. Olyan gaming PC-k szépeskedtek az egyik kiállítópulton, amikről eszünkbe jutott a klasszikus Nokia 3310-es mobilok hangulata. Persze a gépek mögötti teljesítmény teljesen más kategóriában mozog, egyvalami viszont hasonló: a cserélhető előlapok. Igen, jól olvastátok, a gép frontpaneljét mindenki saját kedve szerint változtathatja, attól függően, milyen játékkal játszik épp, vagy milyen a hangulata - és még csillámos-csajos változatokat is láttunk, szóval nem csak hímneműek öltöztethetik át akár naponta a gépüket.

A Zephyrus miatt gondolhatnánk, hogy a ROG standon idén minden az Intelről szól, de ez nagy tévedés, rábukkantunk ugyanis egy olyan gamer laptopra, amelyet AMD motor hajt. Ez a GL70ZC, amelyben egy Ryzen 7 1700 processzor mellett egy maximum 8 GB GDDR5 RAM-mal velszerelt Radeon RX580 grafikus vezérlő dolgozik, hogy meghajtsa a 17 hüvelykes kijelzőt. A gép összhatása még kicsit robosztusabb a Zephyrusnál, de kíváncsiak vagyunk, milyen áron debütál majd, és alig várjuk, hogy akár összeereszthessük az inteles és AMD-s új császárokat egy közös teszten.