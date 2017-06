Computex 2017: volt még meglepetés az ASUS standon

Bár külön sajtóeseményén is sok újdonságot mutatott be a cég, a hatalmas standot bejárva még mindig találtunk olyasmit, amit szívesen hazavinnénk magunkkal. Mutatjuk videón.

Annyira nem volt kicsi az ASUS stand a Computex egyik legnagyobb kiállítótermében, hogy nehéz lett volna nem észrevenni. Ráadásul két színvilággal osztották fel az általános termékeket bemutató, valamint a játékosoknak szánt eszközökre fókuszáló szekciókat. Épp ezért mi is két részletben járjuk be videós segédlettel, és megmutatjuk, milyen kézbe fogva az, amiről a bejelentésen már szó esett, valamint mik azok, amikre itt csodálkoztunk rá.

Kis test, nagy élvezet

Otthon is népszerűek a gyártó mini számítógépei, amik között ráadásul van néhány olyan darab is, ami méretét meghazudtoló erővel rendelkezik. Az apró VivoMini UN65 persze inkább amolyan csendes, a tévé alatt megbúvó multimédiás mindenesnek, vagy irodai munkagépnek használható, de akad olyan nagy testvér is, amely már az Intel Optane platformjára épül, és felbukkant egy moduláris apróság, amibe optikai meghajtót is beszuszakolhatunk.

Magyarországon viszont valamiért (még) nem indultak be az AiO-k, tehát az "egybegépek", pedig többek között olyan irodai környezetben mutathatnak jól, ahol az ügyfelek szemét nem kéne kiverni egy böszmeteg asztali PC-vel, viszont nincs is szükség hordozható eszközre. Ezt a célt idén olyan szinten sikerült teljesíteni, hogy a Vivo AiO V241 a kiállítás dizájnért és fejlesztésért osztogatott d&i díját is megnyerte. Nem is érdemtelenül: a 23,8 hüvelykes, vékony kereset multitouch kijelzővel szerelt, hetedik generációs Core i5 processzorra épülő gép csodaszépen megmunkált alumínium házban pompázik.

Dizájn mindenek felett

Jól látszik, hogy az ASUS minden eszközénél próbál maximálisan elszakadni a szokásos formáktól és az unalomig ismert anyagoktól. A bemutatón már megismert prémium ZenBook Flip S alapból is szépre sikerült, de az egyik pulton rátaláltunk egy sötétkék alapú változatra, amin aztán tényleg meseszépen mutatott az arany (illetve így inkább réz-szerű árnyalatot felvevő) díszcsík és az ezzel harmonizáló betűszínek.

Apróságokat is találtunk bőven, csak sajnos ezek nagy része egyelőre nem jutott el Magyarországig. Egyrészt kifejezetten jól kinéző, mindemellett jóárasított Chromebook mosolygott ránk az egyik pultról, ami simán elfeledteti mindenkivel azt az előítéletet, hogy a Google webes oprendszerét futtató gépek általában kinézetre is olcsó hatásúak.

A Lyra egy olyan kis WiFi-router, amely nem csak mérete miatt említésre méltó, hanem azért is, mert egy nagyobb házban vagy irodában úgy helyezhetünk el belőle többet, hogy automatikusan összekapcsolódnak, lefedve a teljes területet, és ehhez semmilyen molyolásra, konfigurációs szüttyögésre nincs szükség. A Blue Cave egy furcsa, "lyukas" dizájnú, dual-band Gigabit router, a Vivobaby pedig egy olyan megoldás, amely leginkább a 21. század bébiőreként jellemezhető, figyeli a baba mozdulatait, hangját, de még a testhőmérsékletét, szívverését is, majd az egészet szinkronizálja mobillal.

Amibe viszont mindannyian beleszerettünk, az a ZenScreen, ami elsőre ugyan egy szélesre nőtt tabletnek tűnik, de valójában egy mobil kijelző, amit egy sima USB-C kábellel tudunk bármihez csatolni. Képzeljük csak el, ahogy egy hagyományos laptopnak megduplázzuk, vagy akár megtriplázzuk a kijelzőfelületét úgy, hogy aztán cipelni mégsem egy óriási monitort kell elcsomagolnunk, hanem csak egy pár milliméteres "lapot". Kedves ASUS Magyarország, ha ezt halljátok: ugye, már indul az első szállítmány Budapest felé?