Computex 2017: brutális és gyönyörű új ASUS laptopok érkeztek

Jó szokás szerint Jonney Shih, az energikus és ikonikus vezér leplezte le a friss kínálatot. Mutatjuk videón és írásban is, milyenek lettek a szépségek.

A Computex 2017 hivatalosan csak holnap indul, de az ASUS már a nulladik napon, külön sajtóeseményen prezentálta legújabb laptopjait és hibrid eszközeit. A bevezetőben pedig nem véletlenül használtuk a "szépségek" szót, a vékonyság és az erő mellett többek között tényleg ez az egyik húzó-szlogen.

Furcsa élmény volt élőben, pár lépésről megcsodálni Jonney Shih vehemens előadásmódját: az ASUS vezetője tényleg olyan, mintha maxra töltötték, aztán turbó fokozatra kapcsolták volna. A mostani bejelentésen teljesen a laptop és hibrid vonalra koncentrált, nézzük, mik érkeztek: először megmutatjuk videón (a leosztás az, hogy míg BZ írja ezt a cikket, Marci már a videós kollégákkal a kamera előtt tapizza az újdonságokat).

ZenBook Flip S - a világ legvékonyabb hibrid laptopja

Lassan elcsépelt lesz a "penge" jelző, a Flip S még a MacBook Air-eknél is pár milliméterrel vékonyabb, konkrétan 10,9 mm-es, és tömegre is kifejezetten kompakt, mindössze 1,1 kiló. Viccesen megjegyezték, hogy könnyebb, mint a levegő, azaz "lighter, than Air", és igen, értjük megint az almás párhuzamot.

A hátrahajtva tabletté alakjtható eszköz zsanérjára kifejezetten odafigyeltek, az ExpoLift nevű technológiát húszezerszer ki-be hajtogatták, hogy ennyit biztosan kibírjon. A készülékház egyébként acél ötvözet, és 3,9 mm-es vastagsága azt is jelenti, hogy a gép pehelysúlya ellenére kifejezetten "páncélozott".

A kijelző 13,3 hüvelykes NanoEdge 4K UHD panel, amelyet kifejezetten vékony, 6,11 milliméteres keret fog körül, így a test-kijelző arány 80 százalékos. A kijelző oldalán helyezték el az ujjlenyomat-olvasót, és kapunk nyomásérzékeny érintőtollat is - 1024 nyomásponttal rendelkezik, 10-300 g között.

A Windows Ink támogatás ezek után nem kérdéses, mint ahogy az összes többi új Windows 10 technológiáé sem. A több irányban érzékelő speciális mikrofonok arra figyelnek, hogy a Cortana mindenfelől tisztán hallja az utasításokat, a Modern Standby pedig akár a hagyományoshoz képest háromszor gyorsabban "ébreszti fel" a rendszert.

A gépházban akár 3,5 GHz-en ketyegő Core i7 dolgozhat 1 TB PCIe 3.0 x4 SSD és 16 GB RAM társaságában. A 39 wattórás akku gyári üzemideje 11,5 óráig tolható ki, és gyorstöltéssel akár 49 perc alatt nulláról 60 százalékra tölthető.

Az alacsony frekvenciás hangokat külön kiemelő, az átlagos laptopos megoldásoknál háromszoros hangerővel bíró harman/kardon Smart Amp hangszórók jelentik a habot a tortán, a modell pedig kiépítéstől függően már 1099 dolláros ártól rendelhető.

ZenBook 3 Deluxe - a meetingek villantós sztárja

A tavalyi ZenBook 3 utódjaként Jonney Shih szerint idén "a világ legnagyobb presztízsű laptopja" érkezett: a ZenBook 3 Deluxe valóban nagyon villantós, és amellett, hogy a világ jelenlegi legvékonyabb 14 hüvelykes modellje (12,9 mm és 1,1 kiló), a kinézet se kutya. Az "űrtechnológiás megoldásokkal" készített fémház szélein gyémánttal vágott arany csík húzódik, a kijelző természetesen itt is NanoEdge - a 7,46 milliméteres keret 84 százalékos kijelző-készülékház arányt jelent. Ráadásul a megjelenjtőt Corning Gorilla Glass 5 védi.

Konfiguráció terén itt is akár Core i7 processzor figyelhet a burkolat alatt, 1 TB PCIe 3.0 x4 SSD és 16 GB 2133 MHz RAM társaságában. A két Thunderbolt 3 USB-C porthoz akár két 4K kijelzőt is csatlakoztathatunk, vagy XG Station 2-vel GTX1080 szintű grafikával ruházhatjuk fel.

A teljes méretű, háttérvilágításos billentyűzet alatt üvegborítású tapipad figyel, a hangot pedig szintén harman/kardon Smart Amp hangszórók szolgáltatják, számszerint négyen. Az üzleti megbeszélések villantós sztárját konfigurációtól függően 1199 dolláros ártól lehet beszerezni.

ZenBook Pro - vékonyan is erős

Természetesen a Zen-termékvonal is bővült. Az erős ultrabook akár Core i7 H-series processzorral, GTX1050Ti grafikával, 1 TB PCIe 3.0 x4 SSD-vel, 16 GB 2400 MHz memóriával rendelhető, és szintén kapott két USB-C Thunderbolt csatlakozót.

Az eddigi legvékonyabb, legkönnyebb ZenBook Pro, az 1,8 kilóhoz, 18,9 mm vastagságot (le se merem írni a vastag szót) kapott. A 15,6" 4K UHD NanoEdge kijelző szintén vékony keretes, itt a kijelző-test arány 83%. Erős géphez erős akku jár, a 73 wattórás telep akár 14 órát is elteker egy feltöltéssel, és itt is érvényes a 49 perc alatt 60 százalékra visszatornászni képes funkció. A négy harman/kardon hangszóróval szerelt gép 1299 dolláros ártól kerül a boltokba.

VivoBook S - böszmeség kizárva!

"A megfizethető kategória se legyen böszme, nehéz és csúnya" - fogalmazott Jonney Shih, és ennek megfelelően tényleg nagyon szép lett a középkategóriás VivoBook S. Gyakorlatilag megkapta az eddig cdsak nagyobb ASUS ultrabookokra jellemző, szálcsiszolt alumínium burkolatot, és valóban nem lett böszme sem a végeredmény, a 11,7 milliméteres vékonysághoz másfél kilós tömeg társul.

A burkolat alatt szintén akár Core i7 processzor, GeForce 940MX grafika, 2 TB + 512 GB HDD/SSD kombó és 16 GB 2133 MHz RAM dolgozhat, a gyors hálózatról 2x2 802.11ac WiFi gondoskodik. Itt is él a 49 perc / 60 százalék gyorstöltés, és az ár a kategórián túlmutató kialakítás ellenére sem lett durva, már 499 dollártól elérhető.

VivoBook Pro - középen se gyenge

A teljesítményorientált nagytesó hardveresen növeszt kellemes izomzatot. Core i7 H-series processzor, GTX1050 grafika, Intel Optane, 16 GB 2400 MHz RAM, 2 TB HDD és 512 SSD - nem épp gyenge eresztés, és mégsem lett egy monstrum, a 2,2 kilós tömeghez 19,2 milliméteres vastagság társul. Ebbe ráadásul belefért egy két ventillátoros hűtés is, hogy az erőgéptől ne hevüljön fehérizzásig a fém gépház.

Naná, hogy itt is harman/kardon Smart Amp adja a hangot, a kép pedig akár 4K UHD kijelzőn érkezik. És ehhez képest nem is húzós az a 799 dolláros induló ár.

...és ez még csak az első lépés

Az ASUS ugyanis holnap egy ROG-rendezvénnyel is készül, ahol egy tonna gaming témájú bejelentés várható, szóval nem fogunk unatkozni, az biztos.