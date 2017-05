Computex 2017: videón a Cooler Master újdonságai

RGB minden mennyiségben, de nem csak a színes fényekről szól az idén 25 éves gyártó idei felhozatala. Csodás modder-házak, erős és trükkös kiegészítők is vannak tonnaszám.

Idén ünnepli negyedszázados évfordulóját a Cooler Master. Erről szólt a Computexen felhúzott főhadiszállásuk több eleme is, megjelentek a 90-es években gyártott első ventillátorok, házak és kiegészítők. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a mellettük elhelyezett legújabb termékekkel kontrasztban máris egyértelmű legyen, mekkora utat járt be a cég, és persze milyen hatalmasat fejlődött ennyi idő alatt a számítástechnikai világ is. Meséljük a legfontosabbakat szövegben, aztán a cikk végén ott az összefoglaló videós formában is!

Ilyen házban jó lakni

A születésnap alkalmából jelent meg a Cosmos II 25th Anniversary Edition PC-ház, de egy csomó új felsőkategóriás modell is. A C700P például megtartotta a robosztus, alumínium formatervezést, de az edzett üved oldallapnak köszönhetően futurisztikus jelleget is kapott. Ráadásul, mint megtudtuk, a másoknál csak "sima", egyenes kialakítással elérhető hőkezelt üveget a Cooler Master már meghajlítva is tudja alkalmazni, ezért az új Cosmos ház is még különlegesebb lehet.

Az már csak hab a virtuális tortán, hogy a gépházban akár tükrözhetünk is mindent az oldalfalak felcserélésével és az alaplap megfordításával, de ha netán ahhoz van kedvünk, az alaplapot 90 fokban felfelé is elfordíthatjuk a kék ambiens LED háttérvilágítással ellátott egységben.

A MasterCase H500P a HAF sorozat utódja, az új nevek a méretet és felszereltséget jelölik mostantól. Két 200 milliméteres RGB ventillátor hűti a frontoldalról, és három 120 milliméteres venti segít a ház tetejéről. Mivel itt is edzett üvegből vannak az oldalfalak, fontos a jó kábelmenedzsment, a kígyózó drótok összevisszaságát moduláris elrendezésű panelekkel tudjuk eltakarni és elvezetni. A felső szegélynél új bekapcsológomb-dizájnt találunk, ez szép lassan megjelenik majd a többi házon is: a Cooler Master embléma széleit mintázza. A frafikus kártyát szokatlan, függőleges pozícióban is elhelyezhetjük mindenféle extra szerelés nélkül.

Az új MasterBox házak leginkább a modularitásukban adnak sokat: az oldalsó átlátszó paneleket akár 90 fokban is elforgathatjuk, hogy az I/O panelt kedvünk szerint állíthassuk. A különféle komponenseket ráadásul úgy tervezték meg, hogy könnyen kicserélhessük akár olyan elemekre, amelyeket mi magunk terveztünk és nyomtattunk 3D nyomtatóval.

Fények és színek minden mennyiségben

Idén a Cooler Master is erősen ráment az RGB-divatra. Az egyik új technológiájuk azt teszi lehetővé, hogy ne csak simán színváltós komponenseink legyenek: az alulról megvilágított ventillátorok esetében ugyanis a venti forgásának sebességét és a fényeffekt színét összehangolva soha nem látott effekteket kaphatunk, a végén az egyszeri júzer azon kapja magát, hogy nem a monitoron zajló eseményeket figyeli, hanem mondjuk a grafikus kjártya tetején örvénylő, pulzáló, körbe-körbe rohangáló fényorgiát.

Mindezt ráadásul a gyártó saját szoftverével vezérelhetjük, és természetesen egyre több gyártó hardvereivel működik együtt a megoldás. Olyan vízhűtéses megoldást is láttunk, ahol a színváltás nem csak dizájncélokat szolgált: ha túlmelegszik a rendszer, a hideg színű alap-világítás lassan vörösre vált, amolyan "vészjelzésként".

Persze nem csak a hűtők kapnak fényeket és színeket: még olyna komponenseken is megjelenik az RGB, mint a tápok: van közöttük olyan, amelynek nem a ventillátora alatt, hanem a fémborítás oldalán futkároznak a színes fények. És persze ott vannak azok a kiegészítők is, amik nem a gépházban figyelnek, hanem sokkal inkább szem előtt.

Egerészés a billentyűkön

Értelemszerűen a Cooler Master nem annyira azokat célozza legújabb beviteli eszközeivel, akik egész nap Excel táblák töltögetésére használnák. A speciálisan kialakított billentyűzetek és egerek az igényes gamerek kedvére készülnek. Ilyen például az a billentyűzet, amely RGB háttérvilágítása mellett leginkább a kifejezetten precíz mechanikájával hódít, a lenyomáskor a klasszikus Cherry billentyűzetek kattanását hallatva. Az RGB-s csűcsbillentyűzetnek az alsó szélén is találunk RGB-csíkot, és egy bőrszerű, puha anyagból készült csuklótámasz segít abban, hogy sok játék után is elkerüljük az ínhüvelygyulladást.

Két új ebérben is megjelent ugyanez a mechanika: az MM530 és MM520 jobb és bal gombja is a jól ismert kattanásokkal reagál. Egyébként 12000 dpi érzékenységet kaptak, és míg az 530-as modell inkább a "lapátkezűek" választása, az 520-as inkább a tenyérpihentetőbb használatot segíti.

Végül gyorsan felpróbáltuk a belépő szintű, mindössze 40 eurós árra belőtt MH320 headsetet, ami relatív olcsósága ellenére a nagyok külsejét idézi a fém pánttal és az alatta elhelyezkedő, párnázott fejtámasszal, ráadásul még a kifejezettne könnyű füles játék közbeni hangminősége is kifejezetten jónak számít ebben a kategóriában.

Száz százalék, hogy kihagytunk valamit a legújabb Cooler Master kínálatból, de hihetetlen sok mindent tartogattak az idei Computexre, szóval alig várjuk, hogy hosszabb teszteken is kipróbáljuk a friss kínálat egyes darabjait. Most pedig nézzük a videót!