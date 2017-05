Computex 2017, 1. nap: PC a háton, színorgia minden alkatrészen

Még töredékét se jártuk be a hatalmas kiállításnak, pedig kettéváltunk, hogy minél többet lássunk. Az viszont már most is látszik, mik az idei divatok. Meséljük szövegesen és mutatjuk videón!

Tajpejben nem csak a hatalmas Nangang Expo épületének összes szintjét foglalja el az idei Computex kiállítás, de még a város más helyszínein, például a Taiwan International Convention Centerben és a környező komplexumokban is óriási termekben állít ki mindenfélét a számítástechnikai, szórakoztatóelektronikai és kommunikációs cégek tömege.

Ma többfelé is megfordultunk "célzottan", mivel már előre lehetett tudni, hogy hová érdemes újdonságokért benézni. Így külön cikkben (és videóban) mutatjuk meg, miket jelentett be az ASUS a játékosokra célzó Republic of Gamers márkaneve alatt, és szintén saját cikket és videót kapott a 25. születésnapját egy csomó termékkel ünneplő Cooler Master is.

Emellett viszont nekiálltunk, és két mini-csoportra szakadva elkezdtük bejárni a megszámlálhatatlan standot és egyéb kiállítóhelyet. Míg a Marci-különítmény a TICC-ben titkos bejelentéseket követett, a BZ-csapat a Nangangban kutakodott, és a több tízezer lépés közben ellőtt felvételekből készült rövid videó a cikk végén már meg is nézhető.

Színek, hajlatok és koppintások

Hogy a számtech-cégek élete se játék és mese, az már annyiból kiderülhet, hány nagy nevet tudunk felsorolni (még a legképzettebbek is megállnak mondjuk száznál), viszont a Computex folyosóin bolyongva ezrével estünk át olyan apró, nekünk semmit nem mondó nevű cégeken, akik mind meg vannak győződve róla, hogy ők lesznek a következő ASUS vagy Sony, és boldogan hajlongva mutogatják a tökéletesen ugyanolyan, sokszor kifejezetten jellegtelen, vagy akár szimplán csúnyácska termékeiket.

Olyan nevek folynak ilyenkor össze előttünk, mint a (most csak hasra ütve kitalált) Yonghangfeng, vagy a kényszeredett angolsággal összetákolt Super Mega Micro Sun Ltd. Viszont az már-már ijesztően furcsa, hogy bármilyen semmitmondó a termékeik nagy része, mégis teljesen normális minőségben tudnak már alaplapokat, monitorokat, perifériákat gyártani.

Az idei év egyik vezényszava az RGB. Szinte minden gyártó (a legkisebbtől a legnagyobbakig) ellátta a hardvereit színes, pulzáló, egymásba átfolyó fényekkel, és egyáltalán nem csak a megszokott helyeken. Az eddigi ventillátor-, vagy készülékház-fények mellett már színes rétegek figyelnek akár a memóriamodulok fenekén is, mert minden bizonnyal az összes gamer ezt akarja nézehetni a gépházba dugott fejjel, nem pedig azt, ami a monitoron történik. Az meg aztán teljesen agyeldobás, amikor egy alapvetően már 15 éve is rondának és vastagnak számító laptopházat próbálnak felturbózni szivárványszínben villódzó billentyűzettel... Nos, nem lett tőle szebb.

A jelek szerint mostanra lett mindenkinek elérhető a hajlított kijelzős eszközök gyártástechnológiája. Míg az elmúlt pár évben ilyen megjelenítőket csak a pár legnagyobb gyártó hozott ki, most a legkisebb, ismeretlen nevű gyártók kínálatában is láttunk már hajlított modelleket.

VR-re menő küzdelem

Bár egy ideig úgy tűnt, a VR is legalább annyira érdektelenségbe fullad, mint jó pár évvel korábban a 3D tévézés, most mégis életre kelni látszik a piac. Nem is feltétlenül a headsetek terén látszott mindez, hanem a kiszolgáló szinten. Többen is mutogattak olyan megoldásokat, amelyek valamilyen módon a virtuális valóságot megjelenítő eszközökhöz kapcsolódnak.

A legfurcsább mindenképpen a Zotac standján is bemutatott "hátizsák-PC", amellyel a gyártó értelemszerűen azt szeretné elérni, hogy VR-sisakban se legyünk egy erős asztali PC-hez kötve. Az irány érdekes, de azért nehéz megállni mosolygás nélkül, ahogy egy sisakkal eltakart szemű hosztesszlányt látunk nyögve botladozni egy viszonylag súlyos, és azért még mindig nem túl légies PC-vel a hátán. Azt pedig még nem is tudjuk, mennyire melegszik a gép, mert ha ezen a téren még akadnak gondok, az bizony nem túl előnyös a viselő számára.

Míg a Föld kerek, mindig lesznek modderek

Jó sokan vannak olyanok is, akik a hagyományos gépházakat és konfigurációkat túllépő, a PC-k kinézetére és teljesítményére is sokat adó pro gamereket célozzák meg. Sokfelé rendeznek moddingversenyeket, a Computex külön is elindított egyet, de a Zotac, vagy a Thermaltake standján is folyik a legjobb, legötletesebb, vagy épp legbizarrabb kreálmányok építői között. Láttunk is jó néhány csodás PC-t, a horrorisztikus témáktól a sci-fin át egészen a retróig. Más kategóriában, de a gótikus-koponyás dizájn legalább annyira izgalmas, mint a klasszikus Donkey Kong játékot felújító darab.

Vagy itt a Karib-tenger kalózaiból ihletet merítő, vagy a tajpeji 101 tornyot mintázó gépház:

A Thermaltake egyébként épp az orrunk előtt leplezte le legújabb házát, a szinte teljesen átlátszó, nagyon sokféleképpen moddolható Level 20 nevű csodát. Lényeg a lényeg, ha csak céltalanul bóklászunk a kiállítótermekben, még mindig a felhozatal két végletébe botolhatunk, akár egymástól két lépésre hihetetlenül gagyik váltják az ötletes és jól összerakott megoldásokat. A videó be is mutat egy kis ízelítőt.