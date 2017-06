Computex 2017: videón az IMAX VR szemüveg és a guruló sámli

Nem győzzük felfedezni a kiállítás rejtett kincseit. Ismét találtunk nagyon jó, és nagyon furcsa eszközt egyaránt, röppen a videónk mindenről!

Végre, végre, végre: a kiállításon napi több tízezer lépésnyit gyalogolva az már látszik, hogy valami megmozdult a VR-ben. Ahogy eddig csak az Oculus által kijelölt felső(bb) kategória és a Samsung megoldásával jellemezhető mobilos verzió között elég nagy szakadék tátongott, most végre egyre többen nyúlnak bele a témába.

Ott van például az Acer, amely Star VR nevű rendszerét konkrétan ellátta az IMAX logóval is. Naná, hogy kipróbáltuk, és milyen jól tettük: az 5K-s képet szemre lövő eszköz végre tényleg pixelbámulástól mentes, részletes képet ad, kegyetlenül jól kezeli a csatlakoztatott perifériák (például a rövid tesztem esetében egy géppisztoly) virtualizálását, és még a perifériás látást eddig kitrükköző "blörösödésnek" sem volt nyoma - az eddigi legvalóságközelibb VR szemüveg volt, amit próbáltunk.

Az AverMedia mindig is videós témákban volt otthon, nem csoda tehát, hogy most már konkrétan a YouTuberekre céloznak. Akár nulláról felépíthet egy profi, több kamerás és több mikrofonos stúdiót bárki, aki most vágna bele a tartalomgyártásnak, különös tekintettel az élőzésre: a videónkban látszik is egy demó-szoba.

Benéztünk a Gigabyte-hoz is, akik kifejezetten jól összerakott gaming laptopokat villogtattak, az egyetlen bökkenő ezen a téren, hogy Magyarország közelébe egyelőre egyáltalán nem tervezik elhozni ezt a termékvonalat. Láttunk viszont olyan gyártót is, amely mesteri szintre fejlesztette a lop... Na, khm, szóval az ötlet-kölcsönzést: a BBEN nevű cég már a logóját is egy az egyben a BENQ-tól nyúlta, míg a notebookjaik hol szembántóan ASUS RoG kópiák, hol pedig Acer Predatorra emlékeztetnek. Cukik, meg minden, de a dizájner kezéről le kéne csutakolni az enyvet.

Persze ma is belebotlottunk őrültségekbe (egy guruló sámliszerűségbe például szó szerint), aztán pedig ellátogattunk az ASUS főhadiszállására is, viszont innen nem tudunk mindent megmutatni, mert értelemszerűen nagyon vigyáznak, nehogy a gyártás vagy a tesztelés részleteiről kiderüljenek a titkok. Ami viszont belefért, azt beletettük a videóba, itt figyel a cikkbe ágyazva, csak a lejátszás gombot kell megnyomnod.