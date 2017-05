Computex 2017: lapos, erős és világít, avagy az ASUS RoG odacsapott!

A 11 éves RoG márkanév alatt idén igazán fontos jelent meg: egy olyan gamer notebook, ami GTX 1080-nal is ultrabook méretű. Kapnak gépet a MOBA-mániákusok és FPS-rajongók, a PC-nk pedig már a lámpáinkat is vezérelni fogja.

Tavasszal jó néhány gamer hardvert kaptunk az Asustól, de aki azt hitte, egy Maximus IX Extreme és egy Strix GTX 1080 Ti lesz 2017 egyedüli sztárhardvere, nagyot tévedett. Az idei Computex rengeteg RoG-os extrát hozott, ami miatt érdemes izgatottnak lenni. Ezeket kaptuk lencsevégre rögtön a bejelentés pillanatában.

Először jöjjön a videós összefoglaló, aztán pedig soroljuk szövegesen is, miket rántott elő a varázsdobozából Jonney Shih és csapata.

RoG Zephyrus - a legvékonyabb erőgép

Lehetne húzni még a mézesmadzagot, de nem érdemes: a a show sztárja a RoG Zephyrus notebook, amely hiába 17 mm vastag, egy igazi gamer gép. Aki itt azonnal a hozzászólásokhoz pörgetne, hogy hitetlenkedve szapulja a gépet, várjon még egy kicsit: a vékony, ultrabook-méretű házban egy GeForce GTX 1080 GPU van egy H-szériás, hetedik generációs Core i7 CPU-val. És tényleg elfér benne. Sőt, működik is.

Persze az M.2-es NVMe SSD, a Wi-Fi ac és a többi extra sem maradt ki, azonban nem ez most az, amit mindenképpen meg akarunk mutatni nektek, hanem a gép alját, ami a Zephyrus titkának nyitja. Az alsó rész ugyanis a laptop fedelének felnyitásakor szétnyílik, ezzel egy kissé megemelve a gépház alját. A trükkel, amit az Asus mérnökei Active Airflow Systemnek neveztek el (AAS), sikerült 32 százalékkal jobb légáramlást elérni, így a gép egy hagyományos modellhez hasonlítva 10-25 Celsius fokkal hűvösebben üzemel.

Ez nyilván azt is jelenti, hogy a gép egészen csendben fut még akkor is, ha valami izzasztóbb feladatot végez. Az Asus mérései szerint az átlagos, kb. 45 dBa zajszint helyett itt mindössze 30 dBa-val kell számolnunk - ez hatalmas előrelépés, reméljük, hamarosan mi is kipróbálhatjuk csendes tesztlaborunkban.

Ajándék Zephyrus

És akkor, amikor már azt hittük, minden kiderült az új csúcsnotebookról, Jonney Shih, az Asus főmágusa előrántott egy dedikált Zephyrust, hogy akkor ez most ajándék lesz! Sajnos nem mi lettünk a szerencsés nyertesek, sorsolás sem volt, hanem a gép Jensen Huangnak jutott, az Nvidia vezetőjének, aki a színpadon visszaemlékezett arra, milyen is volt a PC gaming indulása 21 éve, a Riva 128 indulásakor (oké, itt mi is elmerengtünk kicsit az idő múlásán).

Jensen nem álltalott odaszólni a konzolos játékosoknak is, miszerint ez a kis notebook nem is kétszer, hanem sokszor erősebb, mint egy PlayStation 4 Pro, sőt, rögtön itt van hozzá a kijelző is és egy akkumulátor, amivel akár azonnal kezdheti is a játékot.

Mindenkinek saját vasat!

A Republic of Gamers széria hatalmas kasszasiker az Asusnak, de ez nem véletlen, tettek is ezért a mérnökök. A RoG Strix márkanév alatt most egy újdonságot is bevezetnek, ami igaz, hogy csak ősztől lesz elérhető, de érdemes felkészülni rá főleg annak, aki gamer notebookra gyűjt.

Érkezik ugyanis a kifejezetten esportosoknak tervezett SCAR és a Hero modell, amelyek különböző játékosoknak készülnek: a SCAR az FSP-rajongók igényeihez szabott, a Hero pedig a MOBA-sokat célozza. A részleteket még igyekszünk kideríteni, de annyit már elárultak, hogy a 120 Hz-es kijelző mindkettőben alapfelszereltség lesz.

A te aurád milyen?

Ma milyen a színvilágod? Legyen bármilyen is, ha RoG-os géped van, akár az egész szobád ilyen színben úszhat. Az Aura Sync rendszerről van szó, ami immáron rengeteg Asus lapon megtalálható és a VGA-k, perifériák világában is szépen terjed. A fontos hír itt az, hogy sikerült még több komponensgyártót meggyőzni, hogy új eszközeik támogassák az Aura Syncet, így egyetlen programban szinkronizálhatjuk minden eszközünk világítását.

Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy az Aura Sync programozásához szükséges SDK fejlesztői csomag mától ingyenesen elérhető és letölthető. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az Aura Sync kilépjen a PC-k világából és ősztől már egyéb eszközök, például okoslámpák között is megjelenik a technológia. Miért is jó ez? Hát mert a gépünkről állíthatjuk be, hogy a szobánknak, PC-nknek stb. milyen világítása legyen, sőt, akár idővonalon is programozhatjuk, hogy melyik eszköz mikor, milyen effekttel világítson.

RoG Masters: esport-bajnokságot indít az ASUS

És hogy még többen megismerjék a RoG-nevet (mármint, ha még egyáltalán van valaki, aki még nem hallott róla), egy esport-tornát is indít az Asus RoG Masters néven 2017-es rajttal. A verseny mellett a nyeremények összértéke miatt is érdemes odafigyelni: az összdíjazás 500 ezer dollár!

Tovább is RoG, mondjam még?

Emellett még headsetet, monitort és sok más érdekességet is láttunk, amelyekről a következő napokban részletesen is beszámolunk. Az X299-X399 alaplapokat külön cikkben találjátok egy videóval, ahol mutatunk 4,4 GHz-re húzott DDR4 RAM-ot és alaplapot OLED-kijelzővel!