Computex 2017: Vasember és egyéb gamer szuperhősök

Az MSI és az Acer standján is azt láttuk, hogy az erő mellett egyre inkább a stílus számít, akár asztali PC-t, akár laptopot vennénk játékhoz. Videónk van róla.

A játékosok tényleg szép számmal kapnak mindenféle újdonságot az idei Computexen: az Intel és az AMD legújabb keletű versengése, valamint az Nvidia "gamerlaptop-szépítő" új lehetőségei miatt izomzatból és külcsínből is egyre több jut a gamer gépekre.

Hirdetés

Szóhoz se jut EME SZÁJ

Az MSI frissen bejelentett termékei között ott volt például egy olyan vékony és stílusos sorozat, amely van annyira erős, hogy kompromisszum nélkül futtasson hardverigényes játékokat, de akár VR-hez is elegendő hátteret biztosít. A Trident mini-PC egy trükkös hűtési éri el azt, hogy egy ilyen kis "páncélban" se forrjon fel a hardver még a legdurvább terhelés alatt sem. A burkolat alatt Kaby Lake processzor, GTX1070 grafika és DDR4 memóriák lapulnak. A dizájn pedig tényleg szép, és szerencsére nem is túlzó: nekünk a vörös-arany kombinációs, némelyest Vasember-páncélra emlékeztető külső tetszett a legjobban.

Egyébként náluk is volt gamer laptop bőven, az RGB billentyűzetvilágításos GT83VR Titan SLI már tényleg nem mondható aprónak, de ennek oka van: Nvidia GTX 1070 vagy 1080 SLI konfiguráció fér el a házban, és a dupla grafikus teljesítmény erősen feltornászhatja a másodpercenkénti képkockák számát. A bevitelért pedig Cherry MX Silver felel, ami a szivárványos villódzás mellett asztali gépes billentyűzetekhez mérhető pontosságot kínál.

Játékosoknak szánják azt a furcsa kártyát is, amelyben M.2-es SSD-k dolgoznak. Az MSI Gaming Storage Card extra funkciója, hogy a hűtött, "kártyásított" testben lévő SSD-ket egy külön vezérlő RAID-be köti, így akár másodpercenkénti 2 gigabájtos szekvenciális adatsebességet érhetünk el.

Többet Acer, ÉS erővel

A "zöld gyártónál" is találtunk mutatós újdonságokat. Egy korábbi összefoglaóban már láttuk az Acer Star VR névre keresztelt IMAX headsetét, de most egy olyan laptopot is megtapogathattunk, amely az eddigi gamer notebookokhoz képest sokkal vékonyabb kiadásban érkezik.

A Predator Triton 700 ugyancsak az Nvidia legfrissebb Max-Q fejlesztéseit hasznosítja, mint a nemrég bemutatott Asus Zephyrus. A billentyűzet a Triton 700 esetében is lehúzódott a felhasználó felé, de az Acer a fölötte levő területet egy villantós óriás-tapipaddal fedte le. Alatta természetesen GTX1060 illetve 1080 grafika és 7. generációs Intel processzor lapul, a gépház pedig ezekkel együtt sem vastagabb 18,9 milliméternél.