Computex 2017: magyar moddert találtunk Tajpejben!

A tajpeji kiállításon gyakran jöttek szembe moddolt PC-k és saját készítésű, vagy extra alkatrészekből épített házak. Az MSI standján ráadásul magyar modderre is bukkantunk, el is kaptuk egy videó erejéig.

A PC-s gamerek világában egyre nagyobb kultusza van annak, hogy már nem csak a monitoron futó játékot kell nézni, hanem magát a PC-t is. Minél jobban világít, minél extrémebb kinézetet kapott, minél furcsább vizuális megoldások kerültek bele, annál nagyobb a dicsőség, amikor más játékosok érkeznek látogatóba. Ezt a divatot persze sokan ki is használták, ezért elég szép számban találkoztunk kifejezettne jól kinéző modokkal.

Több gyártó, például a Cooler Master, a Thermaltake, de maga a Computex is szervezett például modding versenyt, vagy az általuk támogatott modderek munkáiból összerakott kiállítást, ahol tényleg meglepő, multaságos, ijesztő, vagy épp tiszteletet parancsoló megoldásokkal találkozhattunk.

Az MSI standján magyar hang is megszólalt: Szabó Balázs, azaz Baluc a gyártó megbízásából, kifejezetten a Computexre épített egy elsőre furcsának tűnő PC-modotmásodmagával. A furcsaság lényege az, hogy az MSI hardverekre épülő gépház maga is egy játék, pontosabban egy nyerőgép, amelyet a kiállítás látogatói is kipróbálhattak, erre épült az MSI egyik nyereményjátéka. Naná, hogy kifaggattuk az idei rendezvényről, saját modjáról, és az aktuális modding divatokról, az alábbi videó lett az eredmény.