Díjesővel nyitott a Computex - 0. napi összefoglaló

Szépséges PC-k, LED csíkok mindenhol, robotkar és okosminden - elstartolt a Computex, mi pedig kint vagyunk a sűrűjében és mindent megmutatunk nektek - a legjobbtól a legviccesebbik - videón!

1981 óta hagyományosan nyár legelején verődik össze rengeteg cég, újságíró és érdeklődő, hogy kiderüljön, hogy áll éppen a számítástechnika, az IT, a hardver és szoftver. Idén persze ismét megígérték a szervezők, hogy minden idők legjobb kiállítása lesz, sőt, bepillanthatunk a jövőbe és olyan dolgokat is látni fogunk, amiről álmodni sem mertünk volna. Nos, ez egészen biztosan igaz is, sőt, már kaptunk is némi ízelítőt mindebből a nyitóünnepségen, ahol az idei díjazott termékekegy részét ki is állították. Videón is menézünk néhányat, de először jöjjön pár szóban a lényeg.

Hardver után szabadon

A megnyitón nem győzték hangsúlyozni, hogy a szokásos hardverkiállítás mellett az IoT és a startup cégek kapják a rivaldafény jelentős részét, valamint a fő előadásokon nagyon fontos jóslás is várható olyan cégektől, mint az Nvidia vagy az Intel. Az pedig nagyjából egyértelmű, hogy a legtöbb cég számára nagyon fontos, miket hoz ki ide, hiszen ami a Computexen megjelenik, az lesz a második félév (és értelemszerűen a karácsony előtti ünnepi időszak) kínálata. Tehát aki itt nagyot villant, az jól meg is szedheti magát, viszont aki nem annyira nyűgözi le a Computex látogatóit, az könnyen lemaradhat.

Díjcunami

Az előadáson túl a díjak kiosztása sem maradt el, sőt: rengeteg cég kapott dizájn és innováció elismerést a Computex szervezőitől. A legtöbbet mind közül az ASUS kapta, akinek a nevénél egy levegővel nem is sikerült elsorolni azt a sok-sok terméket, amik szépek, újak és tényleg nagyon jók - mi 19-ig bírtuk a számolást.

A kiállított, díjnyertes hardverek között mi is jó néhány érdekességet találtunk, amiket szépen fel is vettünk nektek és megmutatjuk, miért is olyan izgalmasak és miért fogjuk őket a következő napokban még sokkal részletesebben megvizsgálni. Ugyan nem terveztünk még belsős toplistát, de mi máris három abszolút kedvencet találtunk: a robotkart, a Bluetoothon keresztül telefonnal vezérelhető gitáreffektező / erősítő / hangfalat és a szintén BT-n keresztül, telefonnal irányítható távirányítós matchboxot. Nézzétek meg a videón, miért szerettünk bele ezekbe első látásra!